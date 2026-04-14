Ключевые моменты:
- Отключение воды 14 апреля с 10:00 до 22:30.
- Причина: аварийный ремонт сетей для стабильной работы.
Массовое отключение воды
14 апреля, в нескольких селах Одесского района временно прекратят водоснабжение из-за аварийных ремонтных работ на сетях. Ограничения будут действовать в течение дня. Жителям рекомендуют заранее запастись водой для бытовых нужд.
С 10:00 до 22:30 водоснабжение будет отключено в:
- селе Сычавка;
- селе Новые Биляры;
- селе Визирка;
- селе Булдинка.
Ремонты направлены на возобновление стабильной работы системы. После их завершения воду подадут в обычном режиме.
