Ключевые моменты:

  • Отключение воды 14 апреля с 10:00 до 22:30.
  • Причина: аварийный ремонт сетей для стабильной работы.

Массовое отключение воды

14 апреля, в нескольких селах Одесского района временно прекратят водоснабжение из-за аварийных ремонтных работ на сетях. Ограничения будут действовать в течение дня. Жителям рекомендуют заранее запастись водой для бытовых нужд.

С 10:00 до 22:30 водоснабжение будет отключено в:

  • селе Сычавка;
  • селе Новые Биляры;
  • селе Визирка;
  • селе Булдинка.

Ремонты направлены на возобновление стабильной работы системы. После их завершения воду подадут в обычном режиме.

Напомним, в Одессе по ул. Академика Сахарова продолжается строительство нового бюветного комплекса. Проект стартовал в конце 2025 г. в Пересыпском районе.

