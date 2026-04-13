Ключевые моменты:

Днем 13 апреля в Одессе прогремели взрывы после сигнала воздушной тревоги.

Предварительно, пригород Одессы атаковали ракетой Х-31, ее могли сбить силы ПВО.

Официальной информации о последствиях атаки пока нет.

В море фиксируют дроны-разведчики, не исключена новая воздушная тревога.

«Пуск Х-31П курсом на Одессу!», – проинформировал в 14:49 известный Телеграм-канал «Николаевский Ванёк».

Также сообщалось об угрозе для Черноморска, Фонтанки, Чабанки, Лузановки.

А уже в 14:55, через несколько минут после взрыва, «Ванёк» сообщил: «Минус по ней».

Вероятно, непрошенную «гостью» успешно сбили. Однако официальная информация о последствиях этой атаки на данный момент отсутствует.

В 14:56 был дан отбой тревоги – к слову, уже шестой, начиная с ночи сегодняшнего дня. И не исключено, что вскоре одесситы снова услышат звук сирены: есть информация о том, что в море фиксируются дроны-разведчики, и может быть тревога по ним, пишут мониторинговые каналы.

Как сообщалось, сегодня утром Одессу и пригород атаковали вражеские БпЛА. По ним работали силы противовоздушной обороны. Впрочем, серьезных последствий вследствие этой атаки не было – вероятно, это были не боевые «шахеды», а их пенопластовые имитаторы.

