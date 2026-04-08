Ключевые моменты:

Российский дрон попал в объект энергетики; зафиксированы серьезные повреждения оборудования.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Энергетики ДТЭК уже находятся на объекте и оценивают масштаб разрушений.

Завтра, 9 апреля, по всей стране, включая Одесский регион, будут действовать стабилизационные отключения.

Российские войска продолжают системный террор Одесского региона. Вечером 8 апреля враг направил беспилотник на объект критической инфраструктуры.

Информацию об атаке подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер. По его словам, в результате удара поврежден энергообъект, однако, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Все соответствующие службы уже приступили к ликвидации последствий налета.

В компании ДТЭК «Одесские электросети» уточнили, что под удар попала их подстанция. Специалисты компании уже прибыли на место.

«Наши бригады уже на месте – осматривают поврежденное оборудование. Как только позволит ситуация с безопасностью, начнем ремонт. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома», – подчеркнули в пресс-службе ДТЭК.

Будут ли отключения?

Помимо ликвидации последствий локальной атаки, энергетики готовятся к плановым ограничениям. По распоряжению НЭК «Укрэнерго», в четверг, 9 апреля, по всей территории Украины вводятся стабилизационные отключения.

Графики отключений на завтра следующие:

В ДТЭК отмечают: если поступят новые распоряжения, графики будут оперативно обновляться.

Энергетики призывают к экономному потреблению электроэнергии, чтобы помочь сбалансировать энергосистему страны.

Напомним, Одесса получила пять промышленных генераторов от французских благотворителей. Новое оборудование позволит обеспечить автономным электричеством школы, детские сады и другие важные социальные объекты в случае отключений света.