Ключевые моменты:

В Черноморске спасатели сняли мужчину с высоты 24-го этажа.

Пострадавший находился на технической лестнице и не мог спуститься сам.

После спасения его передали бригаде скорой помощи.

По информации спасателей, вечером 21 января в Службу спасения поступил экстренный вызов: на уровне 24-го этажа 24-этажной высотки человек оказался заблокированным на технической лестнице и не мог спуститься самостоятельно.

На место вызова прибыли специалисты Аварийно-спасательного отряда специального назначения. Чтобы снять человека с такой огромной высоты, спасателям пришлось организовать высотные работы.

С помощью пожарно-спасательного снаряжения и альпинистских веревок пострадавшего – парня 2001 года рождения – зафиксировали, а после перетянули его в безопасное место.

После спасения молодого человека передали медикам скорой помощи для дальнейшего осмотра. Что именно заставило его подняться по технической лестнице на такую высоту в вечернее время – не уточняется.

Напомним, в конце октября прошлого года в Черноморске спасатели вовремя заметили человека, тонущего в море и успели вытащить его на берег. Благодаря их оперативности мужчина остался жив.