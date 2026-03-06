Ключевые моменты:

Японская софора из Черноморска официально вошла в число финалистов международного конкурса «Европейское дерево года».

Это дерево – уникальный свидетель истории: 60-летняя софора старше Черноморска, который получил статус города всего 53 года назад.

Для местных жителей дерево стало символом стойкости и «зеленым сердцем» громады, связывающим прошлое и настоящее.

Участие Украины в конкурсе подчеркивает важность сохранения природного наследия и роли деревьев в экосистеме современных городов.

Как сообщают в WWF-Украина, национальном представительстве крупнейшей международной природоохранной организации, это дерево – настоящая живая легенда. Софоре уже более 60 лет, а это значит, что она старше самого Черноморска (напомним, официальный статус города он получил лишь 53 года назад). Пока город строился и рос, софора пускала корни, превращаясь в безмолвного свидетеля истории края.

Для жителей Черноморска дерево давно стало чем-то большим, чем просто элементом ландшафта. В описании для европейского жюри подчеркивается: «Каждый листок на этом дереве – это воспоминание, частичка истории города, живущая в сердце громады».

Украина уже несколько лет подряд представляет свои уникальные деревья на этом конкурсе. Это не просто соревнование за красоту, а способ напомнить миру, что природное наследие – это часть нашей исторической памяти и идентичности.

Специалисты отмечают, что городские деревья – это важнейшая часть инфраструктуры, напрямую влияющая на здоровье людей и связь общины с природой. Для Черноморска же победа софоры может стать не только поводом для гордости, но и мощным стимулом для развития экологического туризма в регионе.

Вы также можете узнать: Живой свидетель махинаций: как одно дерево может изменить судьбу Летнего театра в Одессе.