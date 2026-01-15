Ключевые моменты:

Одессит планировал подняться на вершину горы Говерлы в Карпатах, но провел две ночи в лесу без спального мешка и в негодной для зимы обуви.

Парень получил серьезные обморожения ног и был крайне истощен, однако сумел самостоятельно добраться до поста добровольных горных спасателей RescueTeam.

Пострадавшему оказали помощь и транспортировали его в больницу города Рахов.

Одессит планировал пройти маршрут на Говерлу от турбазы «Козьмещик», но не учел специфику зимних гор. После двух дней на маршруте в неподходящей обуви и холодной ночевке в лесу без спального мешка путешественнику понадобилась помощь спасателей, ведь у него было значительное обморожение ног и чувствовал себя истощенным.

Как сообщили в команде добровольных горных спасателей RescueTeam, туристу очень повезло: он нашел информацию об их посту на перемычке и сумел до него добраться.

«На месте наши добровольцы оказали ему медицинскую помощь, сопровождали на спуск и транспортировали автомобилем повышенной проходимости в Рахов, где передали медикам районной больницы», – рассказали спасатели.

Специалисты в очередной раз напоминают: зимние горы не прощают ошибок. Неправильный выбор обуви или отсутствие спальника могут стоить жизни. Перед выходом на маршрут обязательно регистрируйтесь у спасателей и тщательно проверяйте прогноз погоды.

