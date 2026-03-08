Ключевые моменты:
- Пограничники Одесского и Подольского отрядов поздравили женщин с Международным женским днем.
- В Одессе тюльпаны дарили прохожим женщинам прямо на набережной у моря.
- В Одесской области путешественниц поздравляли и вручали цветы на одном из контрольных постов.
- Военные отмечают, что хотели подарить женщинам немного тепла, внимания и весеннего настроения даже в военное время.
На набережной и у моря
В самой Одессе пограничники выбрали для поздравлений одну из городских набережных. Для многих одесситок, вышедших на прогулку к морю, появление военных с букетами тюльпанов стало полной неожиданностью. Атмосфера на побережье была по-настоящему теплой: вместо привычной строгости – искренние пожелания мира, улыбки и объятия.
Читайте также: Любовь у моря: в Одессе установили рекорд по массовому поцелую (фоторепортаж)
Весна на контрольных постах
Праздничную эстафету подхватили и в Подольском пограничном отряде. Там «цветочный патруль» дежурил на контрольных постах региона. Вместо стандартной проверки документов путешественниц ждали букеты весенних цветов и теплые слова. Пограничники желали женщинам благополучия и скорейшего наступления мира.
Как отмечают сами военнослужащие, даже в нынешние непростые времена важно находить возможность для поддержки и простых человеческих жестов, которые напоминают о том, за что мы боремся.
Как сообщалось ранее, Одесская область вошла в пятерку регионов Украины по количеству новых компаний, которые возглавляют женщины.