Ключевые моменты:

Пограничники Одесского и Подольского отрядов поздравили женщин с Международным женским днем.

В Одессе тюльпаны дарили прохожим женщинам прямо на набережной у моря.

В Одесской области путешественниц поздравляли и вручали цветы на одном из контрольных постов.

Военные отмечают, что хотели подарить женщинам немного тепла, внимания и весеннего настроения даже в военное время.

На набережной и у моря

В самой Одессе пограничники выбрали для поздравлений одну из городских набережных. Для многих одесситок, вышедших на прогулку к морю, появление военных с букетами тюльпанов стало полной неожиданностью. Атмосфера на побережье была по-настоящему теплой: вместо привычной строгости – искренние пожелания мира, улыбки и объятия.

Весна на контрольных постах

Праздничную эстафету подхватили и в Подольском пограничном отряде. Там «цветочный патруль» дежурил на контрольных постах региона. Вместо стандартной проверки документов путешественниц ждали букеты весенних цветов и теплые слова. Пограничники желали женщинам благополучия и скорейшего наступления мира.

Как отмечают сами военнослужащие, даже в нынешние непростые времена важно находить возможность для поддержки и простых человеческих жестов, которые напоминают о том, за что мы боремся.

