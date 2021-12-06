Новости Одессы и Одесской области

Застройщик добрался до Литературного музея: вида на море не будет (фото)

Застройщик добрался до Литературного музея: вида на море не будет (фото)

Видеть море в Одессе могут только обитатели домов и офисов от «Пространства». Похоже, такой целью задался застройщик. Новой жертвой компании стал дворик Литературного музея. Строительный кран недвусмысленно намекает – скоро вместо моря оттуда будет видна только бетонная стена.

Подписаться

«Пространство» продолжает застройку улицы Приморской своими высотками. И по мере того, как растут их этажи, одесситы лишаются возможности любоваться морем из центральной части города.

Кто в Одессе может любоваться морем, теперь решает застройщик

Первым пал бульвар Жванецкого. Городские власти затеяли там пафосный ремонт с обустройством смотровых площадок, вот только все, что можно будет вскоре с них увидеть – жизнь за панорамными окнами бетонных коробок от «Пространства», которые закрыли собой все – и море, и небо, и облака.

Есть в Одессе еще одно уютное, приятное местечко – это сад скульптур Одесского литературного музея. Того, что в самом центре города на улице Ланжероновской, рядом с мэрией и Археологическим музеем.

Из этого дворика тоже было видно море. А теперь виден еще и подъемный кран. С помощью которого на склоне улицы Приморской возведут очередную бетонную стену, и больше посетителей сада скульптур никакое море отвлекаться от созерцания пластического искусства не будет.

Видя такую прыть «Пространства», больше верится в планы этого застройщика «убить» вид с Аллеи Славы, чем в заверения городских властей, что они этого не допустят. Ведь на бульваре Жванецкого допустили. В Литературном музее допустили. На Аркадийской аллее допустили.

Нас когда-то пугали деревней Каддоровкой, в которую превращается Одесса. Люди на протесты выходили. А вот то, что «Пространство» отгородит море бетонными стенами, все как-то пропустили.

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить