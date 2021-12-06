Рэп на флаге, минирование Дюка, труп моряка и новый музей: новости Одессы за 5 декабря

Труп одесского моряка вывезли в Турцию и 3 дня держали в каюте

Одессит зачитал матерный рэп, пританцовывая на флаге Украины

Одесские волонтеры помогали искать пропавшего мальчика, но, увы, нашли его мертвым

В Одессе военные и нацгвардия устроили флешмоб у Дюка

А вскоре в полиции сообщили, что памятник Дюку заминировали

Также одесситов обеспокоила военная техника на улицах города – мы разбирались, что происходит

Теперь в Одессе помогают генерировать COVID-сертификаты прямо в центрах вакцинации – услуга предназначена для тех, кто не разобрался в работе приложения ДИЯ

Краевед Дмитрий Жданов презентовал уникальное издание «Трамвайные истории Одессы»

В порт «Южный» прибыло судно с американским углем, так что ТЭЦ будет теперь чем топить

А еще в Одессе открылся Телерадиомузей, где выставлены чудеса ушедшей техники