Рэп на флаге, минирование Дюка, труп моряка и новый музей: новости Одессы за 5 декабря

Воскресение, 5 декабря 2021 запомнилось «Одесской Жизни» такими событиями:
Труп одесского моряка вывезли в Турцию и 3 дня держали в каюте
Одессит зачитал матерный рэп, пританцовывая на флаге Украины
Одесские волонтеры помогали искать пропавшего мальчика, но, увы, нашли его мертвым
В Одессе военные и нацгвардия устроили флешмоб у Дюка
А вскоре в полиции сообщили, что памятник Дюку заминировали
Также одесситов обеспокоила военная техника на улицах города – мы разбирались, что происходит
Теперь в Одессе помогают генерировать COVID-сертификаты прямо в центрах вакцинации – услуга предназначена для тех, кто не разобрался в работе приложения ДИЯ
Краевед Дмитрий Жданов презентовал уникальное издание «Трамвайные истории Одессы»
В порт «Южный» прибыло судно с американским углем, так что ТЭЦ будет теперь чем топить
А еще в Одессе открылся Телерадиомузей, где выставлены чудеса ушедшей техники
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