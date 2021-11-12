В Одессе задумали воткнуть высотку прямо под памятником Неизвестному матросу: вид под угрозой

Застройщик «Пространство», испортивший своими сооружениями не одно красивое место в Одессе, планируют построить высотный дом на территории судоремонтного завода, под памятниклм Неизвестному матросу.

О намерениях застройщика испортить одесситам еще один вид на море сообщила«Думская».

В публикации сказано, что по данным источников издания, руководство пространства сейчас проводит переговоры между владельцами земельного участка (компания «Ланжерон-Плаза» арендует землю у СРЗ-2), возможными инвесторами, портом и муниципальной властью.

На данный момент конечный собственник земли площадью примерно в 4,5 га – громада Одессы и нынешнее целевое назначение участка не позволяет строить там жилье – «эксплуатация и обслуживание производственно-складских зданий и сооружений».

«Ланжерон-плаза» в свое время задумывали там строительство торгово-развлекательного центра, но проект по неизвестным причинам так и стартовал.

Дорогу к возможному ЖК хотят проложить от одесского дельфинария.

Какой будет будущая высотка по площади и высоте пока неизвестно. Она вполне может закрыть вид на море со стороны памятника Неизвестному матросу. Такой печальный опыт у «Пространства» уже есть. Это их строения закрыли море со смотровых площадок бульвара Жванецкого: В Одессе дом-облом украл у горожан море (фото)

Да и дом-обманка на Аркадийской аллее, о возведении которого недавно рассказывала «Одесская Жизнь» — тоже дело рук «Пространства».

Фото «Думской»