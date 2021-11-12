Новости Одессы и Одесской области

В Одессе задумали воткнуть высотку прямо под памятником Неизвестному матросу: вид под угрозой

В Одессе задумали воткнуть высотку прямо под памятником Неизвестному матросу: вид под угрозой

Застройщик «Пространство», испортивший своими сооружениями не одно красивое место в Одессе, планируют построить высотный дом на территории судоремонтного завода, под памятниклм Неизвестному матросу.

Подписаться

О намерениях застройщика испортить одесситам еще один вид на море сообщила«Думская».

В публикации сказано, что по данным источников издания, руководство пространства сейчас проводит переговоры между владельцами земельного участка (компания «Ланжерон-Плаза» арендует землю у СРЗ-2), возможными инвесторами, портом и муниципальной властью.

На данный момент конечный собственник земли площадью примерно в 4,5 га – громада Одессы и нынешнее целевое назначение участка не позволяет строить там жилье – «эксплуатация и обслуживание производственно-складских зданий и сооружений».

«Ланжерон-плаза» в свое время задумывали там строительство торгово-развлекательного центра, но проект по неизвестным причинам так и стартовал.

Дорогу к возможному ЖК хотят проложить от одесского дельфинария.

Какой будет будущая высотка по площади и высоте пока неизвестно. Она вполне может закрыть вид на море со стороны памятника Неизвестному матросу. Такой печальный опыт у «Пространства» уже есть. Это их строения закрыли море со смотровых площадок бульвара Жванецкого: В Одессе дом-облом украл у горожан море (фото)

Да и дом-обманка на Аркадийской аллее, о возведении которого недавно рассказывала «Одесская Жизнь» — тоже дело рук «Пространства».

Фото «Думской»

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить