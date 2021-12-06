Новости Одессы и Одесской области

Погода на следующей неделе: дождь, снег и ветер

Погода на следующей неделе: дождь, снег и ветер

На следующей неделе, с 6 по 10 декабря синоптики прогнозируют богатый спектр осадков. В разные дни одесситов ждут дожди, туманы, мокрый снег и порывы ветра.

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Прогноз предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей и ресурсом Sinoptik.ua.

Погода в Одесе 6 декабря

Понедельник будет облачным с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер южный, 9-14 метров в секунду. Температура днем будет 10-12 °С тепла, ночью – 5-7 °С со знаком плюс.

Ночью и утром на дорогах будет сильный туман. Видимость не больше 200-500 метров.

Погода в Одесе 7 и 8 декабря

Во вторник и среду прогнозируют облачную и дождливую погоду. 8 декабря возможны осадки в виде мокрого снега. Ветер сменных направлений, 9-15 метров в секунду. Во время дождя возможны порывы до 15-18 метров.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 9 °С тепла. Днем воздух прогреется до 13 °С со знаком плюс.

Погода в Одесе 9 и 10 декабря

Четверг по прогнозам синоптиков может оказаться единственным днем без осадков. А вот в пятницу опять вероятен дождь. Ветер будет юго-восточным, 7-12 метров в секунду. Ночью возможны заморозки до 3 °С мороза, а вот днем ​воздух прогреется до + 7-12 °C.

Погода в Одесе 10 и 11 декабря

В субботу 10 декабря осадки продолжатся, при этом температура воздуха будет удерживаться на высокой отметке в +7-11°C. В воскресение осадки должны прекратиться, при этом температура воздуха понизится на пару градусов, до +5-9 выше ноля.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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