Ключевые моменты:

В старинном плане 1795 года город обозначен как «ОДЕСЪ» – с одной «с»; документ хранится в музее-кафе «Старая Одесса»;

Петиция на сайте горсовета предлагает официально закрепить написание «Одесса» с двумя «с», ссылаясь на греческое происхождение названия;

Авторы инициативы – «жители Одессы и её сторонники» – считают, что форма «Одесса» точнее отражает исторический контекст и международное признание.

Все надписи на плане Тираспольского уезда – на русском языке, включая и название города.

С двойной буквой «с»?

Как сообщала «Одесская жизнь», на сайте Одесского городского совета недавно появилась петиция, разжигающая дискуссию об историческом названии города. Ее авторы предлагают официально признать форму «Одесса» с двойной буквой «с», ссылаясь на иностранное происхождение топонима от древнегреческого, зафиксированного в документах, архивах и картах XVIII–XIX веков.

Инициаторы, подписавшиеся как «жители города Одесса и его многочисленные сторонники в Украине и за ее пределами», считают, что это отражает аутентичность, уважение к прошлому и международное признание. Они призывают городской совет поддержать идею и обратиться в Верховную Раду с ходатайством о законодательном решении.

О чем рассказывает давний исторический документ?

В Музее-кофейне «Старая Одесса» хранится уникальный исторический документ – План Тираспольского уезда 1795 года. На нем наш город уже не Хаджибей, а обозначен как «ОДЕСЪ» – с одной «с». Все топонимы там обозначены на русском языке.

Основатель музея Петр Манелис подчеркивает:

– Именно эта форма зафиксирована в оригинальном Плане Тираспольского уезда, и она свидетельствует о том, что при переименовании Хаджибея в 1795 году использовалось название с одной «с» – ОДЕСЪ.

На его взгляд, это ключевой элемент культурной и исторической идентичности Одессы. К слову, каждый, кто посетит музей, может лично увидеть этот документ и прикоснуться к историческому прошлому.

Интересный поворот добавляет и современность. Как сообщала «Одесская жизнь», в 2022 году редакторы английской Википедии переименовали статью с «Odessa» на «Odesa», отражая официальную украинскую транслитерацию.

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