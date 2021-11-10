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Как идет строительство высотки на Аркадийской аллее – истинное лицо дома (фоторепортаж)

Как идет строительство высотки на Аркадийской аллее – истинное лицо дома (фоторепортаж)

Стройка, в которую совсем недавно трудно было поверить, идет полным ходом. Высотный дом возводят прямо на Аркадийской алее.

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Корреспондент «Одесской жизни» побывал на месте скандального строительства.

Информация о том, что прямо на центральной аллее Аркадии хотят построить высотный дом, появилась в мае 2021 года. И вот, спустя полгода, стройка стартовала.

Что за дом строят на центральной аллее в Аркадии

В здании разместятся коммерческие помещения на первых этажах, далее будут личные апартаменты и отель, а на крыше ресторан. Проект предусматривает две секции в 10 и 13 этажей.

Построить новый жилищный комплекс собираются за два года и к концу 2023 г уже ввести в эксплуатацию.

С эскизами всех провели

И не стоит утешаться, что может быть будущий дом будет красивым. Например, таким, каким его первоначально представляли на визуализациях: воздушным, напоминающим сооружение из фантастических фильмов про далекое будущее.

Нет, это будут банальные пара коробок с прилепленной к ним колонной галерей, даже не «под старину». Да и отельная сеть Ribas, которая хотела открыть там свое представительство, неожиданно из проекта вышла.

В Аркадии хотят построить 10-этажку

Такой дом застройщик обещал построить на Аркадийской аллее

А вот что там появится на самом деле

До этого этот же застройщик «Пространство» отметился тем, что закрыл своим домом-обломом вид на море с бульвара Жванецкого.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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