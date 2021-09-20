Новости Одессы и Одесской области

В Одессе дом-облом украл у горожан море (фото)

В Одессе дом-облом украл у горожан море (фото)

На улице Приморской началось возведение целого микрорайона из высоток. Теперь с бульвара Жванецкого море не увидеть – весь вид закрывают корпуса новостройки.

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Проект разработала и ведет группа компаний «Пространство». Как и кто разрешил такую стройку, уничтожающую саму суть Приморского бульвара, вопрос уже риторический. Никакого моря оттуда больше не увидеть.

Ведь бульвар Жванецкого раньше был частью Приморского, которую затем назвали именем выдающегося одессита.

Это место создавалось для того, чтобы люди могли гулять и любоваться морем. На бульваре Жванецкого сейчас городские власти делают ремонт. Там специально оборудовали смотровую площадку для любования Одесским заливом.

Но теперь эта площадка не нужна. Все что с нее можно будет увидеть – это окна то ли квартир, то ли офисов бетонно-стеклянной коробки.

дом закрыл вид с бульвара Жванецкого
дом закрыл вид с бульвара Жванецкого
дом закрыл вид с бульвара Жванецкого
дом закрыл вид с бульвара Жванецкого
дом закрыл вид с бульвара Жванецкого
дом закрыл вид с бульвара Жванецкого
дом закрыл вид с бульвара Жванецкого
дом закрыл вид с бульвара Жванецкого
дом закрыл вид с бульвара Жванецкого

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что участок бульвара Жванецкого от Художественного музея до ул. Торговой уже открыт после ремонта.

Также мы писали, как продолжается капитальный ремонт второй части бульвара Жванецкого – от улицы Торговой до Шахского дворца.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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