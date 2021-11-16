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В мэрии заверили, что не допустят высотки под памятником Неизвестному матросу

В мэрии заверили, что не допустят высотки под памятником Неизвестному матросу

Вице-мэр Михаил Кучук заявил, что городские власти знают о намерениях построить высотный жилкомплекс под памятником Неизвестному матросу и не допустят этого.

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Издание «Думская» приводит слова заместителя одесского городского головы Михаила Кучука:

Да, мы знаем об этих планах, но никогда такого разрешения не выдадим,

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что одесский застройщик «Пространство» вынашивает планы воткнуть высотный дом прямо на берегу, под памятником Неизвестному матросу. Тем самым будет испорчен вид на море со смотровой площадки на Аллее славы.

О том, что строительная компания не постесняется такое сделать, сомневаться не приходится. «Пространство» уже испортило, точнее, попросту закрыло вид на море с бульвара Жванецкого, прилепив на склоне высотное здание.

Они же отметились стройкой на Аркадийской аллее, окончательно добив и без того достаточно подпорченную «реконструкторами» известную городскую достопримечательность.

Да и успокаиваться еще рано. В Одессе известны случаи, когда застройщики, заручившись поддержкой судов, уничтожали и гробили город вопреки и местным и украинским властям. Как это произошло, например, с типографией Фесенко на Ришельевской.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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