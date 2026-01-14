Ключевые моменты:

Курсанта нашли мертвым 26 ноября 2025 года на территории одного из колледжей, где временно размещались подразделения академии из-за угроз ракетных ударов.

Полиция Ровенской области открыла производство по статье о доведении до самоубийства несовершеннолетнего.

Родственница заявила о жестких унижениях, а руководство академии сообщило о кадровых решениях и реформах и подчеркнуло, что сотрудничает со следствием.

Расследование смерти курсанта Одесской военной академии

Расследование смерти 17-летнего курсанта первого курса Одесской военной академии Павла Стовбуна продолжается. По официальной информации, первокурсника обнаружили мертвым 26 ноября 2025 года за пределами подразделения — на территории одного из колледжей, где временно дислоцировались подразделения академии на фоне угроз российских ракетных ударов.

Инцидент расследуют как самоубийство, при этом отдельно проверяется версия о возможном превышении служебных полномочий. Главное управление полиции в Ровенской области ведет уголовное производство по статье о доведении до самоубийства, совершенном в отношении несовершеннолетнего — она предусматривает наказание от 7 до 10 лет тюрьмы.

Буллинг в военном вузе: что заявляют родственники и руководство

О том, что могло предшествовать трагедии, в соцсетях написала двоюродная сестра курсанта Дарья Мельник. Она утверждает, что Павел и еще несколько курсантов якобы подвергались унижениям и жестокому обращению, а происходящее связывает с наказаниями со стороны сержантов.

«Мой брат не выдержал и повесился на простыне», — написала она.

В свою очередь руководство Одесской военной академии заявило, что после происшествия проводит внутренние изменения и находится в постоянном контакте с правоохранительными органами, содействуя досудебному расследованию. В академии подчеркнули, что высокие требования и нагрузки являются частью подготовки будущих офицеров, но не могут оправдывать буллинг или жестокость.

Также в сообщении академии говорится, что ситуация, по их оценке, вышла из-под контроля из-за действий отдельных курсантов первого года обучения.

«Молодые люди, сделавшие сознательный выбор профессии офицера, в стремлении самоутверждения проявили жестокость», — говорится в сообщении.

Руководство заявило о кадровых решениях: некоторых должностных лиц лишили должностей, понизили в статусе и отстранили от работы с курсантами. Кроме того, сообщается о ряде реформ, включая обновление направления психологической поддержки, аудит вертикали управления и реорганизацию с заменой руководителей ключевых направлений.

Академия отмечает, что действует строго в рамках закона и избегает шагов, которые могли бы трактоваться как давление на фигурантов дела, и заявляет о заинтересованности в прозрачном расследовании и правосудии.

