Ключевые моменты:

Пограничник выстрелил себе в голову из табельного оружия во время службы.

Военнослужащего госпитализировали, на месте работала скорая.

ГПСУ начала служебное расследование, полиция выясняет обстоятельства.

Информацию об инциденте, произошедшем в пятницу, 23 января, подтвердил «Суспільному» спикер Южного регионального управления ГПСУ Игорь Перегняк.

Трагедия случилась во время несения службы. Пограничник произвел выстрел в голову из штатного огнестрельного оружия. Сослуживцы, находившиеся неподалеку, немедленно вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, о его текущем состоянии пока не сообщается.

В ведомстве подчеркнули, что по факту инцидента уже начато служебное расследование. Правоохранительные органы также уведомлены о случившемся.

«О событии сообщено в полицию. Сейчас проверяются все обстоятельства и причины, которые могли подтолкнуть военнослужащего к такому шагу», – отметил Игорь Перегняк.

Ранее информация о происшествии появилась в местных пабликах и Telegram-каналах. По данным соцсетей, инцидент произошел в селе Маяки.

Причины поступка установит следствие.