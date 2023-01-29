Бой под Крутами: как студенты и курсанты позволили Украине получить независимость

29 января мы отмечаем годовщину боя под Крутами. Это сражение стало битвой за будущее Украины, символом героизма в борьбе за независимость. Благодаря мужеству украинских воинов, курсантов военной школы и добровольцев студентов, большевистское наступление на Киев было остановлено.

Неожиданный маневр большевиками

В конце января 1918 года большевики начали наступление на Киев по двум направлениям. Отряд под командованием Михаила Муравьева продвигался по территории Полтавщины, а на Черниговщине действовал отряд во главе с Рейнгольдом Берзиным. Украинское командование ожидало, что основное наступление большевики начнут с полтавского направления, поэтому именно туда и отправили наиболее боеспособные подразделения.

Вопреки ожиданиям, Муравьев со своим отрядом направился на соединение с силами Берзина, и 28 января они заняли ключевой пункт украинской обороны — станцию Бахмач. Казалось, что теперь ничто не сможет помешать их наступлению на Киев.

Десятикратное превосходство большевиков

Утром 29 января началось наступление. У большевиков было десятикратное преимущество в численном составе и артиллерии, а кроме того, им на помощь подошел советский бронепоезд, начавший обстрел защитников с тыла.

Однако продвижение большевиков было остановлено украинскими частями на станции Круты. К ним в подкрепление прислали курсантов Киевской юношеской военной школы имени Богдана Хмельницкого и добровольцев студенческого куреня Сечевых стрелков — 18-20-летних юношей. К молодым воинам присоединились еще 80 добровольцев из подразделений Свободного казачества.

В Крутах перед сражением находились около пяти сотен украинских воинов, юношей и студентов, в арсенале которых, кроме винтовок, были 16 пулеметов и одна пушка на железнодорожной платформе.

Курсанты под Крутами сдерживали врага десять часов

Благодаря выгодной позиции и мужеству, украинцам удавалось сдерживать наступление в течение десяти часов, до того как стемнело. Затем, под давлением врага, уже около семи часов вечера, большинство подразделений отступили к эшелонам на станции. Первой отступала студенческая сотня, затем юнкера, а первая сотня прикрывала их отход огнем. Украинские воины отправились в сторону Киева, по дороге разрушая за собой железнодорожные пути, чтобы затруднить продвижение врага.

Украинские потери во время отступления

Большинству юношей удалось отступить на ожидающем их бронепоезде, однако вскоре обнаружилось, что не хватает одного отряда студентов, который находился ближе к станции. Как выяснилось позже, отступая в темноте, студенты потеряли ориентир и вышли прямо на станцию Круты, которая к тому времени уже была занята большевиками. В плен попали около 30 юношей — курсантов и студентов.

Один из большевистских командиров, недовольный тем, что потерял во время боя около 300 человек, приказал ликвидировать пленных. Студентов сначала пытали, а затем расстреляли. Ученик седьмого класса Григорий Пипский перед расстрелом запел украинский гимн, его поддержали остальные студенты. После расстрела местным жителям некоторое время запрещали хоронить тела погибших юношей. Впоследствии часть героев похоронили у Аскольдовой могилы в Киеве.

В это время Украина получила независимость

Бой под Крутами остановил стремительное наступление врага на четыре дня. Это позволило представителям Украинской Народной Республики подписать Брестский мирный договор со странами Четверного союза, в результате чего Украинская Народная Республика стала субъектом международных отношений, а ее самостоятельность еще в 1918 году была признана другими государствами.

Что о бое под Крутами говорят историки и участники

Владимир Вятрович, историк:

«Но самое важное – мы не знаем, чем было это сражение в украинской истории. Некоторые называют его трагедией – ведь погибли около сотни защитников Украины, большинство молодых людей, среди них студенты. Некоторые даже говорят о поражении, потому что не удалось окончательно остановить большевистское наступление. Но давая оценку этому бою, мы должны понимать, что это было сражение не за станцию Круты. И даже не за Киев в 1918 году. Это было сражение за Украину, за ее будущее».

Владимир Сергийчук, доктор исторических наук, профессор, академик Академии наук высшей школы Украины:

«Этот бой остановил на несколько дней наступление российских большевиков, поэтому Центральная Рада смогла продержаться в Киеве, что было очень важно для делегации УНР на мирных переговорах в Бресте, которая готовила документы о признании Центральными государствами независимости Украины. То есть благодаря этой жертвенности нашей молодежи 9 февраля 1918 года Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция признали УНР самостоятельным государством, в результате чего ей была оказана военная помощь в очищении украинской территории от непрошеных гостей».

Михаил Михайлик, участник боя под Крутами:

«Мне видно было три черных густых ряда пошедших в наступление матросов. Спешила сотня… Затрещали скорострелы, ружья… Видно было, как падали на снег черные фигуры матросов. Придвигались они все ближе и ближе. У нас уже было много раненых и сотня отходила к окопам, где были размещены до боя все наши силы и ждали с напряжением решительного момента… …Два вагона, отведенных для раненых, были переполнены, отвели третий. Сестры и санитары наспех перевязывали раненых. Поезда двинулись под огнем врага… в вагонах сотни считали свои ряды. Каждая недосчитывала 5-10 юношей, Студенческий шалаш — до 50 студентов. Все уставшие спали в вагонах. Утром, на станции Бобрик, где вместе с отошедшим со станции. Расчески кошем от. С. Петлюры, должны были дать новый бой. Сюда прибежали из Нежина, занятого красноармейцами, два гимназиста и передали, что на Крутах во вчерашнем бою осталось до 300 убитых большевиков. Они же принесли страшную весть о расстреле 46 студентов и милосердной сестры, захваченных в плен в Крутах».

Источник: uinp.gov.ua, Википедия.

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