Ключевые моменты:

Недалеко от Одесской военной академии нашли повешенным первокурсника Павла С.

Академия выражает соболезнования и заявляет о сотрудничестве со следствием и внутренних проверках.

Следствие предварительно квалифицирует произошедшее как самоубийство, но рассматривает и версию превышения полномочий.

В сети распространяются сообщения о возможных издевательствах над курсантами со стороны сержантов.

В Одесской военной академии выясняют обстоятельства трагической смерти первокурсника

Как сообщается на странице академии в «Фейсбуке», 26 ноября 2025 года один из курсантов – первокурсник Павел С. – был «найден без признаков жизни за пределами расположения подразделения».

«Руководство Академии сотрудничает со следственными органами, параллельно назначено служебное расследование. По предварительным результатам уже готов ряд кадровых решений. Обстоятельства инцидента выясняются», – отмечается в сообщении.

Предварительно, правоохранительные органы квалифицируют произошедшее как самоубийство, однако проверяется и версия превышения служебных полномочий.

«В случае подтверждения все виновные понесут ответственность по закону», – добавили в Военной академии.

Над погибшим курсантом могли издеваться сержанты

В то же время, накануне в соцсетях и местных Телеграм-каналах начала распространяться неофициальная информация о том, что погибший и еще два курсанта могли стать жертвами издевательств со стороны пятерых сержантов.

В частности, за якобы воровство курсантов заставляли есть с грязного пола протухшую тушенку, печенье, обмазанное горчицей, запивая это растительным маслом и «коктейлем» из 2 литров воды и 200 граммов соли. А за день до трагедии курсанта Павла, вероятно, избил старшина другого курса.

«После издевательств со стороны сержантов один из курсантов не выдержал и покончил с собой», – пишут в соцсетях.

Последовавшего в СЗЧ курсанта впоследствии нашли повешенным неподалеку от академии.

