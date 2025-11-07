Ключевые моменты:

В субботу, 8 ноября 2025, в Одессе и Одесской области, как и по всей стране, продолжат действовать стабилизационные отключения света.

Решение принято «Укрэнерго» из-за последствий ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

По данным ДТЭК, графики отключений для бытовых потребителей действуют с 08:00 до 21:00, для промышленных – с 07:00 до 22:00.

В случае изменения ситуации графики могут меняться.

По сообщению ДТЭК, графики отключений света для Одессы и области завтра будут такими:

При этом в случае изменения ситуации как в лучшую, так и в худшую сторону (если будут новые вражеские атаки) графики отключений света могут меняться. В этой связи энергетики рекомендуют время от времени проверять обновления информации об отключениях света.

Проверить графики жители Одессы и области могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

Предварительно, графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 1 до 2 очередей будут применяться с 08:00 до 21:00.

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 07:00 до 22:00 часов.

Напомним, в ночь на 7 ноября Одесская область снова оказалась под ударом вражеских беспилотников. Один из ударов пришелся по энергетическому объекту компании ДТЭК «Одесские электросети», нанеся ему достаточно серьезные повреждения, вследствие чего количество отключений света увеличилось.