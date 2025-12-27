Ключевые моменты:

Александр Лысогора погиб 17 декабря 2025 года от полученного ранения.

Он почти четыре года защищал Украину с первых дней полномасштабной войны.

Коллеги вспоминают его как профессионала и человека, преданного служению людям.

Погиб защитник Украины Александр Лысогора

17 декабря 2025 года в результате ранения, полученного при выполнении боевого задания, погиб Александр Лысогора — защитник Украины и директор Балтского районного филиала Одесского областного центра занятости. О трагедии сообщила пресс-служба Государственной службы занятости.

Александр Лысогора значительную часть своей жизни посвятил работе на благо людей. С 2013 года он возглавлял службу занятости в Балтском районе. Коллеги вспоминают его как мудрого руководителя, ответственного и принципиального человека, настоящего профессионала своего дела.

Александр имел два высших образования — инженера и магистра государственного управления. Он постоянно работал над развитием социальной сферы Одесской области и родного города.

25 февраля 2022 года, в первые дни полномасштабного вторжения рф в Украину, он принял решение встать на защиту страны. Почти четыре года Александр Лысогора выполнял боевые задачи, защищая украинцев и их право жить на своей земле.

Александру Лысогоре навсегда осталось 50 лет.

Коллектив Государственной службы занятости выразил искренние соболезнования семье, друзьям и побратимам погибшего защитника.

21 декабря в Окнянской громаде Одесской области провели в последний путь своего Героя – Александра Олениченко из села Малаевцы.

Читайте также: На войне погиб Сергей Березовский — командир «богов войны» из Троицкого.