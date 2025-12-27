Ключевые моменты:

В лицеях №35 и №86 проведут капитальный ремонт укрытий.

Обновят мебель, учебное оборудование и систему вентиляции.

Укрытия сделают инклюзивными для детей с инвалидностью.

Модернизация укрытий в одесских лицеях

В Одесских лицеях №35 и №86 начинается масштабное обновление школьных укрытий. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В помещениях проведут капитальный ремонт, заменят мебель и обновят учебное оборудование, чтобы дети и педагоги могли находиться там в более комфортных условиях.

В лицее №35 дополнительно установят современную систему вентиляции. Это позволит обеспечить нормальный воздухообмен и сделает пребывание в укрытии безопаснее и удобнее во время длительных воздушных тревог.

Отдельное внимание уделят доступности. В укрытиях оборудуют подъемник для детей с инвалидностью, чтобы все ученики могли безопасно и без препятствий спускаться в защищённое помещение.

Проект реализует Одесская городская военная администрация совместно с международными партнерами. В частности, работы проводятся при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества GIZ в Украине в рамках инициативы EMPOWER, направленной на укрепление общин, пострадавших от войны.

