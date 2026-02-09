Ключевые моменты:

  • Во всех ЦНАПах Одессы введена услуга оформления статуса «ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов».
  • Локации, где оформить статус.
  • Имеющий право.
  • Какие преимущества дает статус для ребенка.

Новый сервис в ЦНАПах Одессы

Во всех отделениях ЦНАПа Одессы стартовало предоставление административной услуги «Предоставление статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов». В целом этот статус можно сделать в следующих учреждениях города:

  • Приморская районная администрация Одесского горсовета (Служба по делам детей Одесского городского совета);
  • Киевская районная администрация Одесского горсовета (Служба по делам детей Одесского городского совета);
  • Хаджибейская районная администрация Одесского горсовета (Служба по делам детей Одесского городского совета);
  • Пересыпская районная администрация Одесского горсовета (Служба по делам детей Одесского городского совета).

Добавим, что статус пострадавшего от войны могут получить лица, которые во время военных действий и вооруженных конфликтов не достигли 18 лет и испытали следующие последствия:

  • ранение, контузию или увечье;
  • физического или сексуального насилия;
  • похищение, депортация или принудительное перемещение;
  • вовлечение в военные формирования;
  • незаконного содержания, включая плен;
  • психологического насилия;
  • исчезновение без вести или гибели родителей (или одного из них, или другого законного представителя) из-за ранений, контузии или увечья, полученных в результате военных действий на территории Украины или за рубежом;
  • лишение родительской опеки из-за военных действий и вооруженных конфликтов.

Следует отметить, что документы принимаются по фактическому месту жительства или пребывания ребенка в пределах соответствующего района Одессы. Запись на прием доступна через электронную очередь, по телефону 705-55-55 или в мобильном приложении MISTO.

К слову, дети с таким статусом получают первоочередное зачисление в государственные и коммунальные учреждения дошкольного образования, а также имеют право на бесплатное питание в дошкольных, общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях — независимо от формы собственности или подчинения, включая частные.

