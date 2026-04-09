Резкое похолодание в Одессе и области ночь до 0°C, усиление ветра.

Облачно с прояснениями, без дождей.

Одесская область: облачно с прояснениями, местами дождь.

Погода в Одессе

Завтра, 10 апреля, Одесса и Одесская область встретят утро прохладным дыханием весны с нотками заморозки. Синоптики обещают облачный день с прояснениями, который не утешит дожди в городе, но в области местами капнет небольшой весенний дождь.

В самой Одессе ночью термометры покажут +2…+4°C, а на земле возможен легкий заморозок до 0…-2°C. Днем потеплеет до комфортабельных +9…+11°C. Северо-западный ветер будет дуть уверенно – 9-14 м/с.

Погода в Одесской области

По области картина похожа: облака с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя на отдельных участках, ночная температура +1…+6°C с возможными заморозками в воздухе и на почве (0…-2°C). Днем -8…+13°C. На автодорогах видимость отличная.

