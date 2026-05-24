Ключевые моменты:

  • В Одессе во второй половине дня понедельника пройдет кратковременный дождь.
  • По области местами прогремят грозы, но на автодорогах региона сохранится хорошая видимость.
  • Столбики термометров в регионе днем поднимутся до комфортных 23-28°С.

Прогноз погоды в Одессе на 25 мая

В понедельник в Одессе удержится переменная облачность. Солнечная погода в первой половине дня сменится тучами, и уже ближе к вечеру горожанам пригодятся зонты – синоптики прогнозируют кратковременный дождь.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью составит 15-17°С, днем потеплеет до 23-25°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 25 мая

Жителям области также стоит приготовиться к капризам природы. На территории региона ожидается переменная облачность. Днем местами пройдут кратковременные дожди, которые в отдельных районах будут сопровождаться грозами.

Ветер сменит направление на северо-западное, его скорость составит 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°С, днем воздух прогреется до 23-28°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Из хороших новостей для водителей: несмотря на дожди, видимость на всех автодорогах Одесской области, как ожидается, будет хорошей.

