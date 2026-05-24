Ключевые моменты:
- В Одессе во второй половине дня понедельника пройдет кратковременный дождь.
- По области местами прогремят грозы, но на автодорогах региона сохранится хорошая видимость.
- Столбики термометров в регионе днем поднимутся до комфортных 23-28°С.
Прогноз погоды в Одессе на 25 мая
В понедельник в Одессе удержится переменная облачность. Солнечная погода в первой половине дня сменится тучами, и уже ближе к вечеру горожанам пригодятся зонты – синоптики прогнозируют кратковременный дождь.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью составит 15-17°С, днем потеплеет до 23-25°С.
Вы также можете узнать: Новый супер-Эль-Ниньо угрожает миру рекордной жарой: что ждет Одессу и Украину
Прогноз погоды в Одесской области на 25 мая
Жителям области также стоит приготовиться к капризам природы. На территории региона ожидается переменная облачность. Днем местами пройдут кратковременные дожди, которые в отдельных районах будут сопровождаться грозами.
Ветер сменит направление на северо-западное, его скорость составит 7-12 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем воздух прогреется до 23-28°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Из хороших новостей для водителей: несмотря на дожди, видимость на всех автодорогах Одесской области, как ожидается, будет хорошей.
Читайте также: Куяльник станет туристическим магнитом: в Одесской области презентовали маршруты «Чумацкого шляху».
Фото Марии Котовой