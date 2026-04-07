Ключевые моменты:

В Одессе прогнозируют небольшой дождь и облачную погоду с прояснениями.

Ветер усилится до 9–14 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с.

Температура ночью опустится до +1…+6°С, днем поднимется до +12°С.

Погода в Одессе 8 апреля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. В утренние и дневные часы возможен небольшой дождь, который не будет продолжительным, но может повлиять на планы горожан.

Северо-западный ветер будет достаточно ощутимым — его скорость составит 9–14 м/с. Это создаст ощущение прохлады, особенно в сочетании с влажной погодой.

Температура воздуха в городе ночью составит +4…+6°С, а днем поднимется до +8…+10°С.

Как сообщалось, на смену весеннему теплу в Одессу и область спешит коварный циклон с необычным названием «Рапунцель» (Rapunzel). Он принесет с собой арктические воздушные массы, которые резко изменят синоптическую ситуацию в регионе. Одесситов предупреждают о возвращении ночных минусов и штормовом море.

Прогноз погоды в Одесской области

В Одесской области погодные условия будут схожими, однако осадки ожидаются более интенсивными — местами пройдет дождь. Ветер сохранит ту же скорость, но днем в отдельных районах возможны порывы до 15–17 м/с.

Ночью температура в регионе будет колебаться в пределах +1…+6°С, а днем воздух прогреется до +7…+12°С.

Несмотря на осадки, на автодорогах области сохраняется хорошая видимость, что важно для водителей.

