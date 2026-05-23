Ключевые моменты:
- В Одессе 24 мая осадков не ожидается.
- Днем температура поднимется до +23…+25°С, по области — до +28°С.
- В Черном море вода прогреется до 17–18°С.
Погода в Одессе 24 мая
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Северный ветер усилится до 9–14 м/с.
Ночью температура воздуха составит +15…+17°С, а днем потеплеет до +23…+25°С.
Температура морской воды у побережья Одессы будет держаться на уровне 17–18°С.
Погода в Одесской области 24 мая
В районах Одесской области также прогнозируют сухую погоду с переменной облачностью.
Ночью столбики термометров покажут +12…+17°С, а днем воздух прогреется до +23…+28°С.
Синоптики отмечают, что на автодорогах области ожидается хорошая видимость.
Ранее в Украинском гидрометцентре рассказали, придет ли в Украину волна жары из Западной Европы.