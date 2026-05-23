На одесском пляже в июне

Ключевые моменты:

  • В Одессе 24 мая осадков не ожидается.
  • Днем температура поднимется до +23…+25°С, по области — до +28°С.
  • В Черном море вода прогреется до 17–18°С.

Погода в Одессе 24 мая

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Северный ветер усилится до 9–14 м/с.

Ночью температура воздуха составит +15…+17°С, а днем потеплеет до +23…+25°С.

Температура морской воды у побережья Одессы будет держаться на уровне 17–18°С.

Читайте также: Владелец одесского пляжа Юрий Дегас идет в большой спорт — неожиданное назначение

Погода в Одесской области 24 мая

В районах Одесской области также прогнозируют сухую погоду с переменной облачностью.

Ночью столбики термометров покажут +12…+17°С, а днем воздух прогреется до +23…+28°С.

Синоптики отмечают, что на автодорогах области ожидается хорошая видимость.

Ранее в Украинском гидрометцентре рассказали, придет ли в Украину волна жары из Западной Европы.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме