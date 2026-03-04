Ключевые моменты:

В Нижнеднестровском нацпарке в Одесской области обнаружили следы норки европейской — редкого вида из Красной книги Украины.

Норка – мелкий хищник..

Такая находка означает, что условия парка благоприятны для биоразнообразия юга Украины.

Редкий хищник возвращается

В Нижнеднестровском национальном природном парке в Одесской области обнаружили следы норки европейской — редкого вида, занесенного в Красную книгу Украины.

Следует отметить, что находку зафиксировали не визуально, а по характерным следам на влажной почве во время обследования Беляевского участка.

Сотрудники нацпарка заметили четкие отпечатки лап, которые ученый Николай Роженко идентифицировал как следы европейской норки. К слову, этот вид хищников ведет скрытый, преимущественно ночной образ жизни, поэтому присутствие чаще всего подтверждают именно за следами на снегу или почве.

По словам специалистов, такая находка подтверждает, что условия в парке остаются благоприятными для ценных видов, способствуя сохранению биоразнообразия на юге Украины.

Добавим, что норка европейская принадлежит к семейству куньих — это мелкое хищное млекопитающее, отличный пловец и ныряльщик. Она поселяется у водоемов, охотится на лягушек, мелких грызунов, рыбу и ящериц, а логово устраивает в норах или природных укрытиях.

