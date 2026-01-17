Ключевые моменты:
- Рекордные холода 17 января: ночь стала самой холодной в этом сезоне.
- Текущая погода: настоящая зима с морозами, гололедицей и ветром.
- Антициклон «Christian» принесет солнечную, но суровую морозную погоду.
В регионе держится настоящая зима с морозами
Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщил, что ночь на 17 января стала рекордно холодной для этого сезона для Одесской области.
Следует отметить, что впервые в этом зимнем сезоне 2025-2026 годов температура ночью на всех метеостанциях области опустилась ниже -10 °C. В общем, холодная волна коснулась не только суши, но и побережья Черного моря.
Добавим, что погодные условия продиктованы антициклоном «Christian», поэтому ожидать следует солнечную, но морозную погоду. Кое-где возможна гололед — водителям и пешеходам следует быть бдительными. Ветер северо-восточный, умеренный. Морозы будут усиливаться, особенно ночью.
Спасатели ГСЧП предупреждают: переохлаждение угрожает здоровью. Поэтому при первых признаках перенесите человека в тепло, снимите мокрую одежду, закутайте в сухое, дайте теплое питье и вызовите скорую.
Причину погодных «качелей» и какой погоды ждать дальше читайте в материале: Долго ли продлятся в Одессе морозы: ученая рассказала о последствиях глобального потепления.
