В регионе держится настоящая зима с морозами

Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщил, что ночь на 17 января стала рекордно холодной для этого сезона для Одесской области.

Следует отметить, что впервые в этом зимнем сезоне 2025-2026 годов температура ночью на всех метеостанциях области опустилась ниже -10 °C. В общем, холодная волна коснулась не только суши, но и побережья Черного моря.

Добавим, что погодные условия продиктованы антициклоном «Christian», поэтому ожидать следует солнечную, но морозную погоду. Кое-где возможна гололед — водителям и пешеходам следует быть бдительными. Ветер северо-восточный, умеренный. Морозы будут усиливаться, особенно ночью.

Спасатели ГСЧП предупреждают: переохлаждение угрожает здоровью. Поэтому при первых признаках перенесите человека в тепло, снимите мокрую одежду, закутайте в сухое, дайте теплое питье и вызовите скорую.

