Ключевые моменты:

В 2025 году работу депутатов Одесского горсовета оценили преимущественно низко: средний балл – 2,9 из 5.

Мониторинг охватил 53 из 56 депутатов и проводился по 16 критериям открытости, прозрачности, добродетели и подотчетности.

38% депутатов получили низкие оценки, а положительный результат показали всего 8 избранников.

Лишь треть депутатов регулярно производят приемы граждан.

В 2025 году зафиксировали только один депутатский запрос.

Низкая активность депутатов: только один запрос за год

«Аттестации депутатов местных советов» проанализировали деятельность депутатов Одесского городского совета VIII созыва в 2025 году по 16 критериям открытости, прозрачности, добродетели и подотчетности.

Результаты мониторинга свидетельствуют о преимущественно низком уровне работы большинства избранников. В общем, прогресс практически не зафиксирован, а системные проблемы — слабая активность, низкая подотчетность и закрытость — сохраняются.

Мониторинг охватил 53 из 56 депутатов. По данным анализа, 38% получили низкие баллы (0-2), 14 показали средний уровень. Положительную оценку получили только 8 депутатов, а максимальный балл (5) – 11 избранников. Ну и в результате средний показатель у одесских депутатов – 2,9 балла, без существенных изменений по сравнению с предыдущим периодом.

К слову, лучшие результаты среди фракций продемонстрировали «Европейская Солидарность», «Доверяй делам» и «Слуга народа». Худшие показатели — у внефракционных депутатов.

Относительно открытости, не все депутаты публикуют полную информацию о себе, контактные данные часто неактуальны. Лишь треть регулярно проводит приемы граждан, другие ограничиваются онлайн-коммуникацией. Кстати, в 2025 году зарегистрировали только один депутатский запрос, некоторые депутаты годами фактически не исполняют обязанности.

Подотчетность также слаба: отчеты обнародовали только 20 депутатов, публичные отчеты провели 11.

Следует отметить, что в 2025 году депутаты получили из бюджета по 5 млн грн на депутатские фонды.

