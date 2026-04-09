Ключевые моменты:

Эксдепутат Одесского облсовета признал незаконное обогащение на 11 млн. грн.

Приобрел дом и сооружения в 2023–2024 гг., которые превышают доходы.

Вместо 5 лет тюрьмы – уплата 13 млн грн.

Оплатил миллионы, чтобы избежать тюрьмы

Бывший депутат Одесского областного совета признал вину в приобретении активов, значительно превышающих его законные доходы, и уплатит 13 млн грн в бюджет и на нужды армии.

По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), 9 апреля 2026 г. Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и эксдепутатом.

В прокуратуре подчеркивают, что должностное лицо еще до вручения подозрения полностью признало свою вину относительно незаконного приобретения активов и само инициировало заключение соглашения.

В целом речь идет о недвижимости — жилом доме и сооружениях, приобретенных в 2023–2024 годах в дачно-строительном кооперативе в Одесской области. Их стоимость превышает законные доходы депутата на 11 021 837 грн.

Суд признал эксдепутата виновным по ч. 1 ст. 368-5 УК Украины и назначил 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с функциями государства или местного самоуправления, на 2 года.

Однако обвиняемого освободили от отбывания основного наказания по ч. 2 ст. 75 УК Украины с испытательным сроком и обязанностями, предусмотренными п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 76 УК Украины. Согласно соглашению, осужденный перечислит 11 млн грн (эквивалент предмета правонарушения) в Государственный бюджет Украины и 2 млн грн в пользу Вооруженных Сил Украины через БФ «Вернись живым».

Приговор вступит в силу через 30 дней после оглашения, если его не обжалуют в апелляции.

Читайте также: Почему подарки не заменяют алименты: что говорит закон