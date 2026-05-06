75 депутатов Одесского облсовета задекларировали 1,16 млрд грн сбережений и 615,7 млн ​​грн доходов за 2025 год

Что показали декларации депутатов Одесской области

По итогам 2025 года 75 избранников Одесского областного совета задекларировали более 1,16 млрд грн сбережений и 615,7 млн ​​грн доходов.

Следует отметить, что лидером по уровню доходов стал представитель партии «Слуга народа» Олег Кутателадзе с совокупным семейным доходом 295,6 млн. грн. Однако это примерно на 10% меньше, чем в 2024 году, когда его семья задекларировала 328,1 млн. грн. Также личные доходы депутата сократились до 281,6 млн. грн. Зато доходы его жены Валентины Мушинской выросли до 13,9 млн грн.

Основу доходов Кутателадзе по-прежнему составляют дивиденды от бизнеса. Наибольшие выплаты поступили от Hique Management Ltd (166,8 млн грн), а также от ТИС-Уголя, Трансинвестсервиса, Консула, фонда Нобилис и ТИС-Руда. А еще дополнительно 19 млн грн он получил от облигаций внутреннего госзайма и процентов. Его жена задекларировала доходы от аренды имущества и дивиденды собственной компании.

На втором месте депутат от «За будущее» Сергей Паращенко-младший с доходом 50,2 млн грн. К слову, в два раза больше чем в прошлом году.

Третью строчку занял Юрий Крук («Доверяй делам») с 49,3 млн грн семейного дохода. Правда, значительная часть этой суммы — 41,4 млн грн составляет наследство от отца. Остальные доходы сформированы зарплатами и предпринимательской деятельностью семьи.

На четвертом месте – внефракционный депутат Князь Хачатрян из 41,8 млн грн. Его доходы в основном обеспечены дивидендами и зарплатой от предприятия «Березовкаагродорстрой», а также собственным бизнесом.

Ну и пятую позицию занял Сергей Паращенко-старший, бывший глава Одесской ОГА, с 34,3 млн грн дохода. Добавим, что основу его доходов составляют дивиденды от аграрных предприятий, а также бесчисленные неденежные подарки от брата.

В целом среди депутатов с заметными доходами, но вне первой пятерки стоит отметить Аллу Гинак (13,7 млн ​​грн), Александра Маланюка (11,1 млн грн) и Марину Зинченко (9,9 млн грн), значительную часть которых она получила от продажи недвижимости.

Отдельно выделяется Февзи Мамутов («Европейская солидарность»), в декларации которого главным источником дохода указан денежный подарок от супруги.

