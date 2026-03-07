Ключевые моменты:

Розовые пеликаны 2026: стая из 55 птиц впервые зафиксирована возле НПП «Тузловские лиманы».

Птицы отдыхают возле свалки.

Ответственность: Татарбунарская громада (Глущенко А.П.) и ДБЗ (Волошкевич А.М.) бездействуют — не убирают, не останавливают процес.

Дунайский заповедник – особенно ценная территория в реестре ЮНЕСКО.

Вместо дикой природы птиц встретили тонны мусора

Эколог Иван Русев в своих социальных сетях сообщил, что после розовых фламинго, были зафиксированы розовые пеликаны вблизи нацпарка «Тузловские лиманы». По его словам, первая их заметила Ирина Вихристюк — птицы летели над селом Траповка в сторону лимана Сасык.

Впоследствии Иван Русев обследовал верховья Сасыка (поймы г. Когильник) — территорию Дунайского биосферного заповедника НАН Украины. И именно там впервые в этом сезоне обнаружил стаю из 55 розовых пеликанов. Правда, после дальнего перелета они отдыхали на островке у ужасной свалки в живописной пойме — на землях заповедника и Татарбунарской громады.

Эколог подчеркнул, что на 5 га поймы ежедневно выбрасывают тонны мусора.

«Досадно что пеликаны прилетел в Украину «увидели» такую ​​ужасную картину. К сожалению ни власть громады (председатель Глущенко А.П.), ни администрация Дунайского биосферного заповедника (директор Волошкевич А.М.), за много лет не делают ничего, чтобы убрать и, главное, — остановить этот процесс, остановить этот процесс, констатировал Русев.

Он добавил, что администрация ДБЗ имеет полномочия предоставлять предписания и составлять протоколы, ни разу не предоставила предписание главе Татарбунарской громады навести порядок на территории.

Тем временем Дунайский заповедник — особенно ценная территория в реестре ЮНЕСКО: со 2 февраля 1999 г. решением Международного координационного совета программы «Человек и биосфера» вошел в мировую сеть биосферных резерватов для охраны природы и мониторинга изменений.