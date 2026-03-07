Ключевые моменты:

Купальный сезон с рисками из-за российских мин в Черном море.

После штормов мины уносит на пляже.

Необходимо осторожно выходить на пляж после шторма.

Избегайте закрытых пляжей и подозрительных предметов у воды

После штормов одесситам советуют не торопиться на пляж

По словам спикера Военно-Морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, летний туристический сезон на Черноморском побережье Одессы может стать рискованным из-за российских морских мин и взрывоопасных предметов. Они ведь до сих пор плавают в Черном море.

Эксперт подчеркнул, что после штормов мины выносится на берег или пляжи, а работы по очистке акватории продолжаются непрерывно.

Следует отметить, что с весенним теплом одесситы и отдыхающие чаще идут к морю, но специалисты настаивают на осторожности.

Плетенчук подчеркнул, что после штормов волны выбрасывают подозрительные предметы на песок. Соответственно на пляж нужно выходить очень осторожно. Также одесситов просят избегать закрытых пляжей после штормов и не игнорировать подозрительные находки у воды.

Напомним, на период нереста в Одесской области действуют ограничения на рыбалку. Разрешена только любительская ловля с берега одной удочкой. Штрафы – от 34 до 680 грн, плюс компенсация за каждую незаконно выловленную рыбу.