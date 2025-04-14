Национальное Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) продает танкер NIKA SPIRIT — предыдущий флаг россии, порт приписки Таганрог.

Соответствующее объявление обнародовано в системе Прозорро.Продажи.

Аукцион запланирован на 21 апреля со стартовой ценой 2 миллиона 438,5 тысячи гривен.

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Танкер Nika Spirit (ранее известный как Neyma) был задержан 24 июля 2019 года в порту Измаил. По данным международной информационной системы Equasis, судно было идентифицировано как то, что использовалось для блокирования Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Тогда танкер якобы сел на мель под аркой Керченского моста во время событий 25 ноября 2018 года, когда украинские корабли «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря и были атакованы российскими военными кораблями, в результате чего украинских моряков захватили в плен.

4 ноября 2024 года решением районного суда г. Киева АРМА получило разрешение на продажу российского танкера Nika Spirit.​ ​​​​​​​

“И чем больше таких судебных решений получит государство , тем больше будет наполняться бюджет Украины”, — отметили в АРМА.

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