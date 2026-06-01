Ключевые моменты:
- Атаки дронов РФ привели к жертвам и разрушениям в нескольких областях Украины.
- Франция задержала нефтяное судно теневого флота РФ в Атлантике.
- Сегодня исполняется год специальной операции СБУ «Паутина».
- Зафиксированы новые потери российской армии за сутки.
Ночные атаки дронов: раненые, разрушения и отключения света в семи областях
За прошедшие сутки РФ атаковала Украину 268 БпЛА. По предварительным данным Воздушных сил, сбито или подавлено 228 целей. Зафиксированы попадания 27 дронов на 18 локациях, еще на 12 – падение обломков.
- Черниговская область: 8 раненых, среди них трое детей. В Сновском районе пожар в доме культуры, в Репках повреждены жилые дома.
- Харьков и область: 9 раненых. В Основянском районе разрушены гаражи и возникли пожары, повреждены жилые дома и автомобили. Очаги возгораний ликвидированы.
- Одесская область: 6 раненых. Повреждены жилые и промышленные объекты. В Одессе дрон попал в первый этаж многоэтажки – разрушены квартиры, фасад и балконы, повреждены автомобили и складские помещения.
- Херсонская область: один погибший в Широкой Балке в результате утреннего удара.
- Запорожье: попадание в частный дом, пострадала 73-летняя женщина, ей оказывают медицинскую помощь.
Кроме того, в результате российских атак произошли новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Житомирской и Сумской областях, сообщили в «Укрэнерго».
Макрон заявил о задержании в Атлантике танкера теневого флота России
Военно-морские силы Франции при поддержке Великобритании задержали танкер Tagor, находящийся под международными санкциями и шедший из России.
Кадры высадки десанта с вертолета на судно опубликовал президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Вчера утром Военно-морские силы Франции задержали очередной нефтяной танкер, находящийся под международными санкциями и следовавший из России: Tagor», – сообщил Макрон.
По его словам, операция прошла в открытом море в Атлантическом океане при поддержке нескольких партнеров, включая Великобританию, и в соответствии с нормами морского права.
Согласно данным судоходных сервисов, в конце мая танкер находился у западного побережья Норвегии и следовал из Мурманска в один из портов Балтийского моря.
В то же время стоит отметить, что ранее Франция отменила арест танкера Deyna, который следовал из РФ под флагом Мозамбика и был захвачен 20 марта.
В целом все суда, которые задерживали европейцы, впоследствии отпускались на свободу.
Год операции «Паутина»: как Украина нанесла самый болезненный удар по стратегической авиации РФ
Ровно год назад, 1 июня 2025 года, СБУ провела уникальную спецоперацию «Паутина», которая изменила представление о возможностях Украины.
В тот день 117 FPV-дронов одновременно атаковали четыре стратегических аэродрома РФ – «Белая» (более 4000 км от Украины), «Оленья», «Дягилево» и «Иваново».
Россия потеряла 41 самолет стратегической авиации, включая Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 и А-50. Ущерб оценили более чем в 7 млрд долларов.
Одним ударом было поражено около 34% стратегической авиации РФ, включая часть ядерной триады, которой Кремль годами угрожал миру.
Уникальность операции заключалась в том, что FPV-дроны запускались с территории самой России. Их тайно завезли и спрятали в грузовиках рядом с авиабазами, а в нужный момент дистанционно открыли крыши и нанесли удар. Причастные к операции к тому времени уже находились в Украине.
«Паутина» разрушила миф о недосягаемости России – всего за один день.
ВСУ за сутки уничтожили более 1400 оккупантов и почти 1900 дронов
По данным Генштаба ВСУ, всего за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1410 человек. Кроме того, Силы обороны обезвредили:
- четыре танка;
- две боевые бронированные машины;
- 50 артиллерийских систем;
- одну реактивную систему залпового огня;
- девять наземных робототехнических комплексов;
- 1852 БрЛА;
- 384 единицы автомобильной и пять единиц специальной техники.
