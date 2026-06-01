Ключевые моменты:

Атаки дронов РФ привели к жертвам и разрушениям в нескольких областях Украины.

Франция задержала нефтяное судно теневого флота РФ в Атлантике.

Сегодня исполняется год специальной операции СБУ «Паутина».

Зафиксированы новые потери российской армии за сутки.

Ночные атаки дронов: раненые, разрушения и отключения света в семи областях

За прошедшие сутки РФ атаковала Украину 268 БпЛА. По предварительным данным Воздушных сил, сбито или подавлено 228 целей. Зафиксированы попадания 27 дронов на 18 локациях, еще на 12 – падение обломков.

Черниговская область: 8 раненых, среди них трое детей. В Сновском районе пожар в доме культуры, в Репках повреждены жилые дома.

Харьков и область: 9 раненых. В Основянском районе разрушены гаражи и возникли пожары, повреждены жилые дома и автомобили. Очаги возгораний ликвидированы.

Одесская область: 6 раненых. Повреждены жилые и промышленные объекты. В Одессе дрон попал в первый этаж многоэтажки – разрушены квартиры, фасад и балконы, повреждены автомобили и складские помещения.

Запорожье: попадание в частный дом, пострадала 73-летняя женщина, ей оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, в результате российских атак произошли новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Житомирской и Сумской областях, сообщили в «Укрэнерго».

Макрон заявил о задержании в Атлантике танкера теневого флота России

Военно-морские силы Франции при поддержке Великобритании задержали танкер Tagor, находящийся под международными санкциями и шедший из России.

Кадры высадки десанта с вертолета на судно опубликовал президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Вчера утром Военно-морские силы Франции задержали очередной нефтяной танкер, находящийся под международными санкциями и следовавший из России: Tagor», – сообщил Макрон.

По его словам, операция прошла в открытом море в Атлантическом океане при поддержке нескольких партнеров, включая Великобританию, и в соответствии с нормами морского права.

Согласно данным судоходных сервисов, в конце мая танкер находился у западного побережья Норвегии и следовал из Мурманска в один из портов Балтийского моря.

В то же время стоит отметить, что ранее Франция отменила арест танкера Deyna, который следовал из РФ под флагом Мозамбика и был захвачен 20 марта.

В целом все суда, которые задерживали европейцы, впоследствии отпускались на свободу.

Год операции «Паутина»: как Украина нанесла самый болезненный удар по стратегической авиации РФ

Ровно год назад, 1 июня 2025 года, СБУ провела уникальную спецоперацию «Паутина», которая изменила представление о возможностях Украины.

В тот день 117 FPV-дронов одновременно атаковали четыре стратегических аэродрома РФ – «Белая» (более 4000 км от Украины), «Оленья», «Дягилево» и «Иваново».

Россия потеряла 41 самолет стратегической авиации, включая Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 и А-50. Ущерб оценили более чем в 7 млрд долларов.

Одним ударом было поражено около 34% стратегической авиации РФ, включая часть ядерной триады, которой Кремль годами угрожал миру.

Уникальность операции заключалась в том, что FPV-дроны запускались с территории самой России. Их тайно завезли и спрятали в грузовиках рядом с авиабазами, а в нужный момент дистанционно открыли крыши и нанесли удар. Причастные к операции к тому времени уже находились в Украине.

«Паутина» разрушила миф о недосягаемости России – всего за один день.

ВСУ за сутки уничтожили более 1400 оккупантов и почти 1900 дронов

По данным Генштаба ВСУ, всего за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1410 человек. Кроме того, Силы обороны обезвредили:

четыре танка;

две боевые бронированные машины;

50 артиллерийских систем;

одну реактивную систему залпового огня;

девять наземных робототехнических комплексов;

1852 БрЛА;

384 единицы автомобильной и пять единиц специальной техники.

