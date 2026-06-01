Ключевые моменты:
- В Одессе беспилотник попал в жилой девятиэтажный дом — повреждены первый и второй этажи.
- Пострадали четыре человека, всем оказали медицинскую помощь.
- Также загорелись два частных дома, на местах работают экстренные службы.
Атака на Одессу 31 мая: последствия
В ночь на понедельник Одесса снова подверглась атаке российских беспилотников. Один из дронов попал в жилую девятиэтажку.
По данным Одесской городской военной администрации, в результате удара частично разрушены первый и второй этажи дома. Также повреждены фасад здания и балконы. После попадания начался пожар, однако спасателям удалось быстро локализовать возгорание.
По предварительной информации, четыре человека получили травмы. Им оказали необходимую помощь.
Кроме попадания в многоэтажный дом, повреждения получила территория частного домовладения и расположенные рядом жилые дома.
Также произошло возгорание двух одноэтажных домов.
На местах продолжают работать спасатели, коммунальные службы и представители благотворительных организаций. Для жителей развернули оперативные штабы.
Информация о последствиях атаки уточняется.
ОБНОВЛЕНО
В результате двух ночных атак на город, пострадали пять человек. Двое госпитализированы, двоим оказали помощь на месте, еще один человек от госпитализации отказался, сообщили в Одесской ГВА.
Повреждены многоквартирные дома в разных районах города, админздание и инфраструктура.
По предварительным данным, выбиты 82 окна, 72 из которых уже закрыты. Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов и восстановления поврежденных зданий.