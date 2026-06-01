Ключевые моменты:

В Одессе беспилотник попал в жилой девятиэтажный дом — повреждены первый и второй этажи.

Пострадали четыре человека, всем оказали медицинскую помощь.

Также загорелись два частных дома, на местах работают экстренные службы.

Атака на Одессу 31 мая: последствия

В ночь на понедельник Одесса снова подверглась атаке российских беспилотников. Один из дронов попал в жилую девятиэтажку.

По данным Одесской городской военной администрации, в результате удара частично разрушены первый и второй этажи дома. Также повреждены фасад здания и балконы. После попадания начался пожар, однако спасателям удалось быстро локализовать возгорание.

По предварительной информации, четыре человека получили травмы. Им оказали необходимую помощь.

Кроме попадания в многоэтажный дом, повреждения получила территория частного домовладения и расположенные рядом жилые дома.

Также произошло возгорание двух одноэтажных домов.

На местах продолжают работать спасатели, коммунальные службы и представители благотворительных организаций. Для жителей развернули оперативные штабы.

Информация о последствиях атаки уточняется.

ОБНОВЛЕНО

В результате двух ночных атак на город, пострадали пять человек. Двое госпитализированы, двоим оказали помощь на месте, еще один человек от госпитализации отказался, сообщили в Одесской ГВА.

Повреждены многоквартирные дома в разных районах города, админздание и инфраструктура.

По предварительным данным, выбиты 82 окна, 72 из которых уже закрыты. Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов и восстановления поврежденных зданий.