Ключевые моменты:
- В результате двух ночных атак на Одессу пострадали пять человек.
- Двух пострадавших госпитализировали, еще двоим помощь оказали на месте.
- Повреждены многоквартирные дома, административное здание и объекты инфраструктуры.
- В городе работают оперативные штабы, где помогают оформить компенсацию за поврежденное имущество.
В Одессе продолжают ликвидировать последствия двух ночных ударов российскими беспилотниками.
Напомним, в ночь на понедельник, 1 июня 2026 года, Одесса снова оказалась под атакой российских ударных дронов. Один из «шахедов» попал в жилую девятиэтажку, разрушив несколько этажей, на месте возник пожар.
Следом за первой последовала еще одна атака.
Как сообщил глава Одесской городской военной администрации (ГВА) Сергей Лысак, по состоянию на 7:00 утра количество пострадавших возросло до пяти человек. Двоих раненых госпитализировали, еще двоим оказали необходимую помощь прямо на месте. Один человек от госпитализации отказался.
Помимо этого, по данным ГВА, в результате обстрелов в разных районах Одессы повреждены многоквартирные дома, административное здание и объекты инфраструктуры. Предварительно, в домах выбито 82 окна. Коммунальные службы работают в усиленном режиме – 72 окна уже успели закрыть.
На местах прилетов развернули оперативные штабы. В них жители поврежденных домов могут получить консультации, подать документы на оформление материальной помощи и компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество. Восстановительные работы в городе продолжаются.
По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате атаки вражеских беспилотников вечером воскресенья, 31 мая, в Одесском районе пострадала гражданская инфраструктура: повреждена территория частного дома, а также жилые дома неподалеку. Возникший пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Пострадавших в результате этого вражеского обстрела не было.
Ранее украинская разведка предупредила о подготовке Россией нового массированного ракетного удара в ближайшие дни. Министерство обороны, президент Владимир Зеленский и Центр противодействия дезинформации просят украинцев не игнорировать в ближайшие дни сигналы воздушной тревоги и в случае опасности сразу же спускаться в укрытия.