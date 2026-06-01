Ключевые моменты:

В результате двух ночных атак на Одессу пострадали пять человек.

Двух пострадавших госпитализировали, еще двоим помощь оказали на месте.

Повреждены многоквартирные дома, административное здание и объекты инфраструктуры.

В городе работают оперативные штабы, где помогают оформить компенсацию за поврежденное имущество.

В Одессе продолжают ликвидировать последствия двух ночных ударов российскими беспилотниками.

Напомним, в ночь на понедельник, 1 июня 2026 года, Одесса снова оказалась под атакой российских ударных дронов. Один из «шахедов» попал в жилую девятиэтажку, разрушив несколько этажей, на месте возник пожар.

Следом за первой последовала еще одна атака.

Как сообщил глава Одесской городской военной администрации (ГВА) Сергей Лысак, по состоянию на 7:00 утра количество пострадавших возросло до пяти человек. Двоих раненых госпитализировали, еще двоим оказали необходимую помощь прямо на месте. Один человек от госпитализации отказался.

Помимо этого, по данным ГВА, в результате обстрелов в разных районах Одессы повреждены многоквартирные дома, административное здание и объекты инфраструктуры. Предварительно, в домах выбито 82 окна. Коммунальные службы работают в усиленном режиме – 72 окна уже успели закрыть.

На местах прилетов развернули оперативные штабы. В них жители поврежденных домов могут получить консультации, подать документы на оформление материальной помощи и компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество. Восстановительные работы в городе продолжаются.

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате атаки вражеских беспилотников вечером воскресенья, 31 мая, в Одесском районе пострадала гражданская инфраструктура: повреждена территория частного дома, а также жилые дома неподалеку. Возникший пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Пострадавших в результате этого вражеского обстрела не было.

Ранее украинская разведка предупредила о подготовке Россией нового массированного ракетного удара в ближайшие дни. Министерство обороны, президент Владимир Зеленский и Центр противодействия дезинформации просят украинцев не игнорировать в ближайшие дни сигналы воздушной тревоги и в случае опасности сразу же спускаться в укрытия.