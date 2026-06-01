Ключевые моменты:

В Приморском районе Одессы начал пропадать свет.

В «Укрэнерго» сообщают об обесточивании Одесской области в результате ночных атак БпЛА.

В компании «ДТЭК Одесские электросети» ситуацию с отключениями в городе не комментируют.

По словам местных жителей, проблемы с электроснабжением в настоящее время наблюдаются в Приморском районе Одессы. Связано ли это с последствиями ночных дроновых атак на город, пока остается неясным. В компании ДТЭК «Одесские электросети» ситуацию на данный момент не комментировали.

В то же время национальная компания «Укрэнерго» обнародовала официальную информацию о состоянии энергосистемы. По данным ведомства, на утро 1 июня, в результате новых атак РФ на объекты гражданской энергетической инфраструктуры зафиксированы отключения электроэнергии в ряде областей страны, в том числе и в Одесской.

«Там, где это в настоящее время позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей, оставшихся без электричества», – отмечается в сообщении.

Связано ли отключение света в Одессе со сводкой госкомпании или речь идет о локальной аварии, пока неизвестно.

