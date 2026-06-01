Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил обновленные данные о последствиях ночной атаки российских ударных дронов на Одессу и Одесскую область.

По данным ОВА, количество пострадавших возросло до шести человек. Двоих пострадавших медики госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.

В Одессе один из вражеских БпЛА попал в первый этаж жилой многоэтажки. Взрывом частично разрушены квартиры, фасад и балконы с первого по четвертый этаж. В округе выбиты стекла, также повреждения получили автомобили, которые жильцы припарковали рядом во дворе. Из-за этого удара пострадали два человека.

Еще три жителя региона получили ранения в результате попадания дронов по другим жилым домам. Там разрушения квартир привели к масштабным возгораниям, которые оперативно ликвидировали спасатели.

Кроме жилого сектора, атака зацепила и промышленную инфраструктуру. Зафиксированы прилеты в складские помещения, недействующее административное здание, а также в ангар, где хранилась пшеница. На этих объектах пострадал один человек.

На местах всех попаданий продолжают работать экстренные и коммунальные службы. Ликвидация последствий вражеского налета продолжается.

Как сообщалось ранее, в ночь на 1 июня Одесса снова оказалась под атакой российских беспилотников. Один из ударных дронов попал в жилую девятиэтажку, разрушив несколько этажей. Также загорелись два частных дома.

В настоящее время на местах прилетов продолжается ликвидация последствий ночной атаки. Работают оперативные штабы, где одесситам помогают оформить компенсацию за поврежденное имущество.