Ключевые моменты:

Фестиваль «Одессе 611» посвятили первому письменному упоминанию Коцюбиева в 1415 году

На нескольких площадках Одессы прошли выставки, перформансы и исторические дискуссии

Участники фестиваля говорили о многовековой истории города вне имперских мифов

Событие сопровождали художественные акции, экскурсии и мастер-классы

Тему настоящего возраста Одессы в последние годы всё активнее обсуждают не только историки, но и сами одесситы. Фестиваль «Одессе 611», посвящённый первому письменному упоминанию Коцюбиева в 1415 году, стал ещё одной площадкой для этого разговора. Событие посетила журналистка «Одесской жизни» Мария Котова — она пообщалась с участниками, организаторами и гостями фестиваля, а также сделала фотографии для читателей. В центре внимания оказались исторические источники, музейные проекты, художественные перформансы и исследования, возвращающие Одессе её гораздо более глубокую историю — вне имперских мифов о «молодом городе».

Город старше, чем кажется

Дерибасовская в этот день была необычной. Среди привычного городского шума звучали разговоры о Коцюбиеве, Хаджибее, древних морских путях и шести веках истории, о которых ещё недавно знали немногие одесситы. Именно здесь состоялся фестиваль «Одессе 611» — событие, которое уже третий год подряд объединяет историков, художников, писателей, музейщиков и всех, кому небезразлична настоящая история города.

В течение дня на четырёх локациях проходили выставки, творческие встречи, дискуссии, мастер-классы и художественные акции. Но главной темой фестиваля стало переосмысление прошлого Одессы и возвращение к её значительно более глубоким корням.

Куратор фестиваля Виктория Кравченко подчёркивает: главная цель мероприятия — напомнить о дате, имеющей особое значение для Одессы.

— Уже третий год подряд мы вместе с проектом «Одессе 600» и общественной организацией «Одессе 600+» проводим фестиваль, посвящённый 19 мая 1415 года — дню первого письменного упоминания нашего города, — рассказывает Виктория Кравченко.

По её словам, фестиваль стал не просто серией культурных событий, а большой площадкой для диалога об историческом наследии Одессы.

— Мы хотим показать город с другой стороны. Именно поэтому подготовили выставки, лекции, дискуссии и творческие проекты, помогающие взглянуть на историю Одессы шире, чем это принято в официальных версиях прошлого.

Особое внимание гостей привлекла масштабная выставка проекта «Одессе 600+», размещённая сразу на нескольких площадках. Экспозиция рассказывает о Коцюбиеве — Хаджибее, развитии книгопечатания и культурных процессах, формировавших город задолго до XVIII века.

— Мы планируем расширять эту выставку и показывать её не только в Одессе, но и по всей Украине и за рубежом, чтобы как можно больше людей узнали настоящую историю нашего города, — отмечает куратор.

Искусство как разговор об истории

Одним из самых необычных событий фестиваля стал перформанс театра «Лютый». Вместо традиционного спектакля зрителям предложили стать непосредственными участниками художественного высказывания.

Режиссёр театра «Лютый» Галина Джикаева объясняет, что целью было не дать готовый ответ, а побудить людей задуматься.

— Перформанс — это не театр в классическом понимании. Здесь нет задачи что-то буквально передать или объяснить. Это высказывание, саморефлексия, исследование темы через действие и эмоцию, — говорит она.

Одна из участниц акции стояла с вышиванкой и предлагала посетителям отрезать от неё часть ткани, если они согласны с определёнными историческими утверждениями о том, что Одессе 232 года. Однако большинство людей не решились сделать этот шаг.

— Смелости хватило лишь одной женщине, которая отрезала маленькую кисточку. Многие отказывались. Люди не хотели выражать свою позицию через действие, хотя охотно говорили о ней словами, — вспоминает режиссёр.

Ещё одна часть перформанса была посвящена истории Хаджибея. Актриса тянула по Дерибасовской тяжёлый мешок — символический «подарок империи» — и зачитывала исторические документы о включении города в состав Российской империи.

Такие художественные образы вызывали у зрителей самые разные реакции — от удивления до горячих дискуссий.

Вторая жизнь старых вещей

Фестиваль стал не только площадкой для разговоров о прошлом, но и пространством для творчества.

В кафе-книжном магазине «Бумажная жизнь» и музее-кафе «Старая Одесса» прошли мастер-классы по традиционной выбойке — старинной технике нанесения орнаментов на ткань.

Мастерица Ирина Чумаченко, приехавшая в Одессу из Херсона, знакомила участников с древним ремеслом, которое сегодня переживает настоящее возрождение.

— Выбойка — это нанесение рисунка на ткань вручную с помощью специальных штампов. Так можно украшать практически любые вещи: рубашки, платки, сумки, футболки. Это искусство остаётся частью нашей повседневной жизни, — рассказывает мастерица.

Особенностью мастер-класса стала экологическая составляющая.

— Мы принципиально не брали новые вещи. Участницы приносили то, что давно лежало дома без использования. С помощью выбойки мы давали этим вещам новую жизнь. Это одновременно и творчество, и забота об окружающей среде, — говорит Ирина.

Путешествие в Коцюбиев

Финальным аккордом фестивального дня стала экскурсия по коллекции музея-кафе «Старая Одесса», которую провёл основатель музея Пётр Манелис.

Его рассказ переносил слушателей на шесть веков назад — во времена князя Витовта, борьбы за черноморские торговые пути и рождения Коцюбиева.

Именно тогда, в XV веке, на берегу Чёрного моря уже существовал город-порт, игравший важную роль в международной торговле.

Одним из важнейших исторических свидетельств остаётся упоминание выдающегося польского историка Яна Длугоша о том, что 19 мая 1415 года из Коцюбиева в осаждённый Константинополь отправились пятнадцать судов с зерном.

— Мы хотим, чтобы одесситы помнили: история нашего города началась не двести лет назад. Одесса имеет гораздо более глубокие корни, а Коцюбиев является неотъемлемой частью её настоящей истории, — подчёркивает Пётр Манелис.

В музейной экспозиции рядом со старинными картами, реконструкциями и архивными материалами представлены работы современных художников, которые через искусство переосмысливают историю Коцюбиева — Хаджибея — Одессы.

Картины, графика и авторские интерпретации прошлого словно открывают двери в другую эпоху — туда, где под шум волн рождался город, который сегодня знает весь мир.

Больше, чем фестиваль

«Одессе 611» стал не просто культурным событием. Он превратился в своеобразное путешествие во времени, во время которого история перестала быть сухими датами из школьных учебников.

Она ожила в театральных перформансах, музейных экспонатах, художественных полотнах, литературных дискуссиях и даже в узорах, напечатанных на ткани.

И, пожалуй, главное достижение фестиваля — то, что он заставил многих задуматься: сколько ещё нерассказанных страниц скрывает история города у моря, которому в этом году исполнился уже 611-й год.

Фото автора