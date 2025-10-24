Ключевые моменты:
- Задержаны 9 человек в трех областях Украины за незаконную продажу оружия
- Изъяты российские гранатометы, автоматы Калашникова и боеприпасы
Подробности задержания
По результатам комплексных мероприятий задержаны девять человек, которые торговали средствами поражения, нелегально вывезенными из прифронтовых районов и зон боевых действий.
Среди изъятого у злоумышленников — российские гранатометы, автоматы Калашникова и крупнокалиберные боеприпасы для стрелкового вооружения. Операции проводились одновременно в трех областях Украины:
В Днепропетровской области задержаны четыре фигуранта, которые пытались подпольно продать арсенал автоматического оружия и боевых гранат.
В Одесской области разоблачены четыре торговца оружием. Среди них — 33-летний криминальщик, который находится в следственном изоляторе за наркоторговлю. По материалам дела, заключенный привлек сообщника на свободе, чтобы продать в городе трофейные гранатометы.
Также разоблачен 23-летний рецидивист, житель Подольского района Одесской области, который ранее совершал кражи, а теперь пытался сбыть партию российских гранат.
Кроме того, задержан 46-летний уроженец Волыни, который предлагал к продаже автомат, гранаты и боевые патроны, привезенные из Херсонской области.
В Житомирской области сотрудники СБУ и ГБР задержали 42-летнего контрактника воинской части, который за деньги предлагал заказчикам вывезти из подразделения арсенал боеприпасов. Военнослужащий использовал свое служебное положение для организации незаконного сбыта.
Всем фигурантам сообщено о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Читайте также:
- Мерзнуть не будем: правительство выделило средства на импорт газа для отопительного сезона
- Все советники мэра Одессы официально прекратили свою деятельность: причины
- В Одесской области пройдет международный винный фестиваль