Ключевые моменты:

  • На одесском Привозе в октябре десяток яиц стоит от 60 до 100 грн, а «двойные» яйца – по 10 грн за штуку.
  • Картофель продают по 25–45 грн/кг, лук – 25–35 грн, помидоры – до 80 грн/кг.
  • Из фруктов: яблоки – 30–60 грн, гранаты – до 230 грн, хурма – от 90 грн.
  • Мясо и рыба: свиная шея – до 300 грн/кг, судак – до 250 грн/кг.

Яйца по десять гривен?!

Женщина присматривается к ценам на яйца. Не выдерживает удивления, говорит громко:

– Неделю назад яйца можно было купить по тридцать пять или по сорок. А сегодня самые дешевые – уже по 60? Ну как же жить? И так на всем экономишь, экономишь…

Продавщица не реагирует.

– Те, что по сорок, наверное, уже съели, – говорит другой покупатель (с юмором).

Покупатель с юмором продолжает:

– Надо брать сейчас. Потом будет еще дороже.

– Что, как картошкой запасаться яйцами?! Ой, а эти яйца что, по десять гривен?!

– Да, по десять. Только за одно яйцо. Их покупать выгоднее.

– Это как?

– А вы читайте, что на ценнике написано: эти яйца имеют два желтка. Так что одно яйцо идет за два… Вот вам и экономия.

А что с ценами на Привозе?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 25–45 грн;
  • лук – 25–35 грн;
  • помидоры – 25–80 грн;
  • свекла – 25–50 грн;
  • кабачки – 20–45 грн;
  • огурцы – 25–55 грн;
  • сладкий перец – 30–70 грн;
  • баклажаны – 30–70 грн;
  • капуста – 20–45 грн;
  • чеснок – 120–140 грн;
  • морковь – 25–40 грн;
  • зелень в пучках – от 10 грн.
Привоз: сколько стоит сладкий перец
Привоз: цены на овощи
Привоз: овощи, цены
Привоз: цены на капусту
Одесский Привоз: зелень

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 30–60 грн;
  • груши – 35–70 грн;
  • бананы – 60–70 грн;
  • грейпфруты – 60–80 грн;
  • гранаты – 180–230 грн;
  • лимоны – 80–130 грн;
  • виноград – 50–100 грн;
  • хурма – 90–180 грн;
  • апельсины – 60–130 грн;
  • мандарины – 150-180 грн;
  • клубника – 180–220 грн;
  • персики – 50–100 грн;
  • абрикосы – 50–90 грн;
  • сливы – 25–60 грн;
  • арбузы – 12–18 грн.
Одесский Привоз: цены на овощи и фрукты
Привоз, фрукты
На Привозе в октябре, 2025 год
Покупатели на Привозе
Одесский Привоз: картошка, баклажаны, морковь

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 60-100 грн;
  • брынза – 200-270 грн;
  • творог – 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 250-290 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 130-170 грн;
  • антрекот – 180-220 грн.

Привоз: цены на мясные продукты

Мясо и сало на Привозе: октябрь 2025

Свинина

  • задняя часть – 200-230 грн;
  • шея – 280-300 грн;
  • лопатка – 220-250 грн;
  • ребра – 210-220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-250 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 50-100 грн;
  • караси – 70-100 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 90-160 грн.

Фото автора

