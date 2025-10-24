Ключевые моменты:
- На одесском Привозе в октябре десяток яиц стоит от 60 до 100 грн, а «двойные» яйца – по 10 грн за штуку.
- Картофель продают по 25–45 грн/кг, лук – 25–35 грн, помидоры – до 80 грн/кг.
- Из фруктов: яблоки – 30–60 грн, гранаты – до 230 грн, хурма – от 90 грн.
- Мясо и рыба: свиная шея – до 300 грн/кг, судак – до 250 грн/кг.
Яйца по десять гривен?!
Женщина присматривается к ценам на яйца. Не выдерживает удивления, говорит громко:
– Неделю назад яйца можно было купить по тридцать пять или по сорок. А сегодня самые дешевые – уже по 60? Ну как же жить? И так на всем экономишь, экономишь…
Продавщица не реагирует.
– Те, что по сорок, наверное, уже съели, – говорит другой покупатель (с юмором).
Покупатель с юмором продолжает:
– Надо брать сейчас. Потом будет еще дороже.
– Что, как картошкой запасаться яйцами?! Ой, а эти яйца что, по десять гривен?!
– Да, по десять. Только за одно яйцо. Их покупать выгоднее.
– Это как?
– А вы читайте, что на ценнике написано: эти яйца имеют два желтка. Так что одно яйцо идет за два… Вот вам и экономия.
А что с ценами на Привозе?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 25–45 грн;
- лук – 25–35 грн;
- помидоры – 25–80 грн;
- свекла – 25–50 грн;
- кабачки – 20–45 грн;
- огурцы – 25–55 грн;
- сладкий перец – 30–70 грн;
- баклажаны – 30–70 грн;
- капуста – 20–45 грн;
- чеснок – 120–140 грн;
- морковь – 25–40 грн;
- зелень в пучках – от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 30–60 грн;
- груши – 35–70 грн;
- бананы – 60–70 грн;
- грейпфруты – 60–80 грн;
- гранаты – 180–230 грн;
- лимоны – 80–130 грн;
- виноград – 50–100 грн;
- хурма – 90–180 грн;
- апельсины – 60–130 грн;
- мандарины – 150-180 грн;
- клубника – 180–220 грн;
- персики – 50–100 грн;
- абрикосы – 50–90 грн;
- сливы – 25–60 грн;
- арбузы – 12–18 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 60-100 грн;
- брынза – 200-270 грн;
- творог – 100-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 250-290 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 130-170 грн;
- антрекот – 180-220 грн.
Свинина
- задняя часть – 200-230 грн;
- шея – 280-300 грн;
- лопатка – 220-250 грн;
- ребра – 210-220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-250 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-100 грн;
- караси – 70-100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- карп – 90-160 грн.
