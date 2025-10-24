На легендарном Привозе даже обычная покупка превращается в представление, где юмор – главная валюта, а острое слово ценится больше, чем сдача. Очередной диалог между продавцом и покупательницей снова доказал: одесситы не торгуются – они ведут переговоры с душой и характером!

– Ну, и кто… Здеся… Поторговаться!? Шо вы так запыхавшись? Я не собираюсь с вашим товаром в путешествие. Скока стоит вот это вот?

– Это шикарное са…

– Не надо! Не надо вслух! Я у вас не спрашиваю, как это зовут и не надо мине свидетельства о рождении. Скока стоит?

– Пятьдесят.

– !!?? Пятьдесят чего?

– Пятьдесят… денег.

– За весь кусок?

– Та не… за килограмм.

– А тута скока?

– А тута полтора.

– А если я взвешу?

– Не надо угрожать. Кило триста.

– Это занадто.

– Посмотрите на шкурочку, это ж на кастрюлю борща хватит.

– Шо мине не с чего борщ сварить.

-Так посмотрите на ширшину, знаете чем кормили красотку… Прям как вас.

– Не поняла!?

– В смысле… Одними витаминами… Кошерными. А цвет? Это ж картина Репина. Под водочку, самое то.

– Та шо то оно на мине не смотрит… Совсем.

– Ойц, так вы ему улыбнитесь. Может вы родственные души.

– Вы миня второй раз пытаетесь оскорбить.

– Та боже упаси! Вы понюхайте… Это ж не са…, извините, это ж французский парфюм…

– Ну ка, взвесьте? Ну и де тут кило триста. Тута кило сто пятьдесят…

– Так я подкручу весы и будет кило триста.

– Сорок за весь кусок.

– Побойтесь бога…55.

– 45 и я ушла.

– Ну и идите. Тока недалеко. 50.

– Я дома проверю вес.

– Обижаете… Вес точный– по божески 150 на кило. И не надо миня уговаривать, я так соглашусь.

Марина ГАРНИК

