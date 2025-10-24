На легендарном Привозе даже обычная покупка превращается в представление, где юмор – главная валюта, а острое слово ценится больше, чем сдача. Очередной диалог между продавцом и покупательницей снова доказал: одесситы не торгуются – они ведут переговоры с душой и характером!
– Ну, и кто… Здеся… Поторговаться!? Шо вы так запыхавшись? Я не собираюсь с вашим товаром в путешествие. Скока стоит вот это вот?
– Это шикарное са…
– Не надо! Не надо вслух! Я у вас не спрашиваю, как это зовут и не надо мине свидетельства о рождении. Скока стоит?
– Пятьдесят.
– !!?? Пятьдесят чего?
– Пятьдесят… денег.
– За весь кусок?
– Та не… за килограмм.
– А тута скока?
– А тута полтора.
– А если я взвешу?
– Не надо угрожать. Кило триста.
– Это занадто.
– Посмотрите на шкурочку, это ж на кастрюлю борща хватит.
– Шо мине не с чего борщ сварить.
-Так посмотрите на ширшину, знаете чем кормили красотку… Прям как вас.
– Не поняла!?
– В смысле… Одними витаминами… Кошерными. А цвет? Это ж картина Репина. Под водочку, самое то.
– Та шо то оно на мине не смотрит… Совсем.
– Ойц, так вы ему улыбнитесь. Может вы родственные души.
– Вы миня второй раз пытаетесь оскорбить.
– Та боже упаси! Вы понюхайте… Это ж не са…, извините, это ж французский парфюм…
– Ну ка, взвесьте? Ну и де тут кило триста. Тута кило сто пятьдесят…
– Так я подкручу весы и будет кило триста.
– Сорок за весь кусок.
– Побойтесь бога…55.
– 45 и я ушла.
– Ну и идите. Тока недалеко. 50.
– Я дома проверю вес.
– Обижаете… Вес точный– по божески 150 на кило. И не надо миня уговаривать, я так соглашусь.
Марина ГАРНИК
