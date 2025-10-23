Об этом в своем Telegram-канале сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Ключевые моменты:

Украина временно потеряла часть собственной добычи газа из-за ударов по инфраструктуре

Дополнительные закупки повысят надежность поставок газа и тепла

Детали закупки

Потребность в дополнительных объемах импортного газа возникла из-за массированных российских ударов по газодобывающей инфраструктуре Украины. В результате этих атак страна временно потеряла часть собственной добычи природного газа, что создало необходимость компенсировать дефицит за счет импорта.

Закупка дополнительных энергоресурсов направлена на повышение надежности поставок газа и тепла в украинские дома в условиях российского энергетического террора. Это особенно важно в преддверии зимы, когда потребление газа традиционно растет из-за необходимости отопления жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

