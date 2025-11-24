Ключевые моменты:

Марк Аветикян за спасение товарища из-под завалов во время ракетного обстрела

Александра Паскаль за несокрушимость и возвращение в художественную гимнастику после ампутации.

Детали

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Одним из награжденных стал Марк Аветикян, ученик 11 класса Белгород-Днестровского лицея №1. Во время ракетного обстрела в конце июня Марк находился в здании лицея вместе с другом и, рискуя собственной жизнью, вытащил его из-под завалов.

Другая награда досталась 9-летней гимнастке из Черноморска Александре Паскаль. После тяжелого ранения и ампутации ноги, которое она получила в 2022 году в результате российского удара по Сергеевке, девочка продемонстрировала невероятную несокрушимость. Она вернулась к тренировкам менее чем за год и сегодня снова борется за медали в художественной гимнастике.

Читайте также: