Ключевые моменты:

Ольга Андрейченко завоевала две золотые медали на чемпионате мира;

Соревнования проходили в Анталии среди юниоров и взрослых;

Спортсменка совмещает службу в полиции и профессиональный спорт.

Чемпионат мира по универсальному бою: победа Ольги Андрейченко

Следователь полиции Одесской области Ольга Андрейченко успешно выступила на чемпионате мира по универсальному бою, который прошел в Анталии, Турция. В соревнованиях участвовали юниоры и взрослые спортсмены со всего мира.

Поединки были непростыми, но Ольга проявила выдержку и характер. Она одержала победы сразу в двух дисциплинах — «классика» и «лайт», завоевав две золотые медали и поднявшись на высшую ступень пьедестала.

Следователь полиции и спортсменка: путь к мировому золоту

Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, спортивный путь Ольги начался в 16 лет с тайского бокса. После травмы ей пришлось сделать паузу в тренировках, однако позже она нашла для себя новый вид спорта — универсальный бой.

С этой дисциплиной Ольга познакомилась в 2016 году во время учебы в Одесском государственном университете внутренних дел. Уже через два года она стала чемпионкой Украины, а в 2019 году завоевала бронзовую медаль национального первенства. Также спортсменка успешно выступала на соревнованиях по самбо и дзюдо.

В 2020 году Ольга Андрейченко начала службу в полиции Одесской области. Сначала она работала в подразделении дознания, а сейчас служит в следственном подразделении, где расследует уголовные дела, в том числе связанные с последствиями обстрелов и военных преступлений.

«Работа следователя требует постоянного анализа и умения складывать факты в единую картину. Я мечтала об этой профессии с детства и всегда хотела раскрывать сложные преступления», — говорит старший следователь Болградского районного отдела полиции, старший лейтенант Ольга Андрейченко.

