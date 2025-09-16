Ключевые моменты:
- Депутаты Одесского облсовета обратились к президенту с просьбой присвоить звание Героя Украины легендарному летчику Константину Оборину посмертно.
- Полковник с позывным «Камикадзе» был ветераном войны в Афганистане, ликвидатором аварии на ЧАЭС, руководителем авиаклуба «Одесса» и установил ряд национальных рекордов.
- С первых дней полномасштабной войны он встал на защиту Украины, участвовал в освобождении Херсона и возглавил эскадрилью 11-й бригады армейской авиации «Херсон».
- Под его командованием было уничтожено 99 вражеских дронов, что существенно снизило активность противника на юге страны.
Полковник Константин Оборин, известный под позывным «Камикадзе», погиб 18 июля 2025 года в Днепропетровской области во время выполнения боевого задания.
В обращении депутатов Одесского облсовета к Президенту сказано, что Константин Оборин был ветераном войны в Афганистане, участником ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и руководителем авиаклуба «Одесса», который признан одним из лучших в Украине.
Он совершил более 5 000 прыжков с парашютом, установил шесть национальных рекордов, в составе украинской парашютно-десантной экспедиции«Украина – Северный полюс – 2000» поднял флаг Украины и Одессы на Северном полюсе, возродил исто еский самолет «Farman-IV» и совершил полет на нем.
Читайте также: «Камикадзе» из Одессы: кем был Константин Оборин
С первых дней полномасштабной вооруженной агрессии РФ Константин Оборин снова взял оружие в руки, не колеблясь встал на защиту Украины. Ему навсегда 62 года, но его энергии, преданности и силе духа могли бы позавидовать самые молодые.
В составе 126-й отдельной бригады территориальной обороны г. Одессы он занимал должности начальника разведки штаба и старшего оперативного дежурного командного пункта штаба.
Его вклад в защиту Украины был чрезвычайно весомым: Константин Оборин одним из первых вошел в Херсон. Благодаря профессиональным действия Константина Оборина и возглавляемого им неформального подразделения «Бойові херсонські кавуни» были нанесены сокрушительные потери противнику, уничтожено более 4 тысяч оккупантов.
С августа 2024 года одессит возглавлял эскадрилью 11-й отдельной бригады армейской авиации «Херсон». Под его командованием украинские военные поразили 99 дронов, что существенно снизило активность вражеской авиации на юге страны.
Его подвиг стал символом несокрушимой преданности Украине и продолжением военной династии семьи Обориных.
“Полковник Оборин, к сожалению, не дожил всего один день до достижения важной цели – уничтожения 100-го беспилотника, которую он считал символической вехой в борьбе. Но его настоящее достижение заключается не в цифрах, а в значимых результатах: благодаря эффективным действиям подразделения, которым он руководил, активность вражеской разведывательной авиации на юге Украины была существенно снижена”, — говорится в документе.
Ранее родные Константина Оборина создали петицию, в которой просят президента присвоить ему звание Героя Украины посмертно. На сегодня обращение набрало 15, 5 тысяч из 25 тысяч необходимых голосов, сбор подписей продолжается.