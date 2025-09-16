Ключевые моменты:

Депутаты Одесского облсовета обратились к президенту с просьбой присвоить звание Героя Украины легендарному летчику Константину Оборину посмертно.

Полковник с позывным «Камикадзе» был ветераном войны в Афганистане, ликвидатором аварии на ЧАЭС, руководителем авиаклуба «Одесса» и установил ряд национальных рекордов.

С первых дней полномасштабной войны он встал на защиту Украины, участвовал в освобождении Херсона и возглавил эскадрилью 11-й бригады армейской авиации «Херсон».

Под его командованием было уничтожено 99 вражеских дронов, что существенно снизило активность противника на юге страны.

Полковник Константин Оборин, известный под позывным «Камикадзе», погиб 18 июля 2025 года в Днепропетровской области во время выполнения боевого задания.

В обращении депутатов Одесского облсовета к Президенту сказано, что Константин Оборин был ветераном войны в Афганистане, участником ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и руководителем авиаклуба «Одесса», который признан одним из лучших в Украине.

Он совершил более 5 000 прыжков с парашютом, установил шесть национальных рекордов, в составе украинской парашютно-десантной экспедиции«Украина – Северный полюс – 2000» поднял флаг Украины и Одессы на Северном полюсе, возродил исто еский самолет «Farman-IV» и совершил полет на нем.

С первых дней полномасштабной вооруженной агрессии РФ Константин Оборин снова взял оружие в руки, не колеблясь встал на защиту Украины. Ему навсегда 62 года, но его энергии, преданности и силе духа могли бы позавидовать самые молодые.

В составе 126-й отдельной бригады территориальной обороны г. Одессы он занимал должности начальника разведки штаба и старшего оперативного дежурного командного пункта штаба.

Его вклад в защиту Украины был чрезвычайно весомым: Константин Оборин одним из первых вошел в Херсон. Благодаря профессиональным действия Константина Оборина и возглавляемого им неформального подразделения «Бойові херсонські кавуни» были нанесены сокрушительные потери противнику, уничтожено более 4 тысяч оккупантов.

С августа 2024 года одессит возглавлял эскадрилью 11-й отдельной бригады армейской авиации «Херсон». Под его командованием украинские военные поразили 99 дронов, что существенно снизило активность вражеской авиации на юге страны.

Его подвиг стал символом несокрушимой преданности Украине и продолжением военной династии семьи Обориных.

“Полковник Оборин, к сожалению, не дожил всего один день до достижения важной цели – уничтожения 100-го беспилотника, которую он считал символической вехой в борьбе. Но его настоящее достижение заключается не в цифрах, а в значимых результатах: благодаря эффективным действиям подразделения, которым он руководил, активность вражеской разведывательной авиации на юге Украины была существенно снижена”, — говорится в документе.

Ранее родные Константина Оборина создали петицию, в которой просят президента присвоить ему звание Героя Украины посмертно. На сегодня обращение набрало 15, 5 тысяч из 25 тысяч необходимых голосов, сбор подписей продолжается.