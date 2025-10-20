Ключевые моменты:

Константин Оборин прошел через Афганскую войну, помогал после аварии на ЧАЭС и с 2022 года участвовал в боях против российского вторжения.

Погиб на задании — 18 июля 2025 года он отдал свою жизнь, защищая небо над Украиной.

Его путь — это почти 50 лет служения стране. Он командовал разведкой, освобождал Николаевскую область и одним из первых вошел в Херсон.

Петиция за звание Героя Украины Константину Оборину

Почтить память полковника Константина Оборина с позывным «Камикадзе»званием Героя Украины предложила его дочь Ева. Она создала петицию, в которой рассказала, каким сильным и преданным своей стране был ее отец.

Константин Оборин — уроженец Одессы, военный лётчик, прошедший Афганистан и участвовавший в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. После начала полномасштабной войны в 2022 году он активно участвовал в обороне Украины, сбивал вражеские дроны-«шахеды» над Одесской областью.

Он был командиром разведывательной бригады и руководил операциями по освобождению Николаевской области и Херсона. За свою службу получил Орден Богдана Хмельницкого III степени и Орден имени Григория Маразли.

Константин Оборин погиб 18 июля 2025 года в Днепропетровской области во время выполнения боевого задания. Сегодня украинцы требуют, чтобы его подвиг был увековечен званием Героя Украины.

Ранее депутаты Одесского облсовета обратились к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабмину с просьбой присвоить звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» легендарному летчику Константину Оборину посмертно.

Читайте также: После тяжелого ранения умер военный медик Александр Полякин из Одесской области