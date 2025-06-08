Юлия Белоус, город Балта:

– Мои сыновья Паша и Денис учатся в третьем классе Балтского лицея №1. Я по профессии педагог, поэтому знаю, чем занять детей. Очень хочется, чтобы у них был содержательный и полезный для здоровья отдых. Но мы не планируем искать приключений за пределами Балтщины. Мы с мужем предпочитаем проводить каникулы в родном городе вместе с бабушками и дедушками. Так было и до начала большой войны, а теперь тем более.

Начало лета дети проведут в школьном лагере дневного пребывания. Все остальное время мы будем сами организовывать досуг. Это будут походы в городской парк, отдых у реки Кодымы, экскурсии в исторический музей, интеллектуальные занятия.

Людмила Калинина, город Балта:

– Трое внуков сейчас живут со своими родителями рядом с нами – когда началась большая война, дети переехали из Одессы в Балту.

Что касается отдыха внуков, то у нас с их родителями возникли разногласия. Я предлагаю отдых в Балте. В городе есть детские площадки, отличный пляж, бассейн, парк со скейтбордингом, рядом – стадион. А их родители настаивают, чтобы дети провели летние каникулы на море. Понимаю, что морской отдых полезен для здоровья, но беспокоюсь – ведь идет война. Поэтому считаю, что дети должны быть в безопасности.

Нам предлагали посещать школьный лагерь отдыха, но мы отказались в пользу других переселенцев и малообеспеченных семей. Одно дело – приехать к родителям, другое – остаться на пустом месте.

Прошлым летом внуки проводили лето с нами, много времени проводили со мной в огороде и саду – поливали овощи, ухаживали за цветами, собирали урожай.

Ирина Плишко, село Пасицелы:

– Мой сын Стас окончил пятый класс. На летние каникулы не спешит никуда ехать. Он любит быть дома. В нашем крае прекрасная природа. Мы с ним ходим на рыбалку, вместе проводим летние вечера за занятиями. Сын бегает с друзьями к пруду, где купаются, играют в мяч и другие игры.

Мы никогда не настаивали на поездке в лагеря или к кому-то в гости. А сегодня куда-то ехать – очень опасно.

Татьяна Ткачук, город Балта:

– Сын окончил четвертый класс. В планах – лагерь в Балтском центре раннего развития «Ладушки». Саше очень нравится – уже третий год подряд выбираем этот лагерь. Потом он будет посещать пришкольный лагерь с одноклассниками. Кроме того, каждое лето сын ездит к родственникам в Одессу. Там с двоюродной сестрой ходит в дельфинарий, на море.

После этого его ждут бабушки и дедушки в селе Плоское и в Балте. В селе – огород, скот, пруд. В городе – рыбалка с дедушкой и игра в теннис. Ни на телефон, ни на телевизор времени не остается. А еще у нас есть правило: читать 5–6 страниц книги в день. Прошлым летом сын прочитал 22 книги из библиотеки.

Анна Грабован, город Балта:

– У нас двое сыновей: Ивану – четырнадцать лет, Диме – одиннадцать. У них еще продолжаются занятия в кружках по танцам и дзюдо.

До войны отдыхали в школьном летнем лагере, ездили к бабушке в Кировоградскую область. Там наслаждались красотой Буга и плаванием. Из-за войны бабушка уехала за границу, теперь мальчики будут отдыхать дома. Им нравится кататься на велосипедах и отдыхать у реки.

Также мы активно поддерживаем волонтерское движение «Сеточки в Балте». Теперь их отделение открывается на нашей улице, и дети уже заявили, что будут там работать.

Ирина Бойко, город Балта:

– У нас двое детей. Давиду – одиннадцать лет, Маше – восемь. Мы не рискуем отправлять детей на отдых. И не только потому, что сейчас опасно – ракета может прилететь куда угодно, но и по личным убеждениям. Считаем, что дети должны быть у нас на глазах.

Они играют с ровесниками на свежем воздухе, в компьютерные игры, занимаются спортом и помогают. Сейчас Давид и Маша с удовольствием помогают бабушке собирать клубнику и соревнуются, кто соберет больше ягод.

Планируем поехать к морю на неделю, несмотря на нестабильную ситуацию в Одессе. Пусть Господь даст нам победу и мир.

Какой лагерь выбрать?

Как устроить полезный и интересный отдых для ребенка? Стоит ли отправлять сыновей и дочерей в детские лагеря? Ведь главным критерием отдыха и этим летом остается безопасность детей. Мы узнали мнение главного специалиста отдела образования Балтского горсовета Лилии Розгон.

– Чем это лето в лагере отличается от прошлого?

– Сначала мы очень боялись. Сейчас, наверное, адаптировались и научились жить в условиях войны. Мы расширили формат мультипоказов, куда приглашаем всех детей города и сел. В планах много поездок: на конеферму в селе Плоское, на футбольные соревнования, организация спортивных и интеллектуальных игр, танцев. Все мероприятия проводим там, где есть большие укрытия. Мы заботимся о полезном, интересном и безопасном отдыхе наших детей.

– Как вы считаете, где детям лучше отдыхать?

– Мы предлагаем детям Балтщины отдых дома – точнее, в лагерях при учебных заведениях города и сел. Всего в Балтщине открыто 13 лагерей дневного пребывания. Они приняли 576 детей, в том числе сирот, детей, лишенных родительской опеки, тех, чьи родители погибли на войне или находятся в плену, а также детей с особыми образовательными потребностями. В основном это ученики 1–7 классов. Старшим детям такой отдых уже неинтересен.

В лагерях предусмотрено одноразовое питание за счет городского бюджета.

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Итак, хотя война внесла свои коррективы, каждый ребенок имеет право на отдых. Главное – не забывать о безопасности детей дома, на улице и у воды. Пусть лето будет удачным для каждой семьи.